Secuencias de la Hepatitis C

La Organización Médica Colegial elaboró un “Documento de Posicionamiento” respecto de los nuevos medicamentos para la hepatitis C y la negociación de su precio por parte del Ministerio. En él denuncia el riesgo en el Sistema Nacional de Salud por los precios abusivos de los fármacos contra la hepatitis C.Para Sendín la clave de todo esto es lo desproporcionado del precio. Ha dicho que “el Estado debe transmitir a la Industria Farmacéutica que los criterios de Salud Pública deben primar por encima de todo” y se ha mostrado sorprendido por la incapacidad de la Unión Europea para negociar un mejor precio para sus ciudadanos y ha pedido revisar las patentes. El Presidente de la OMC defiende que “establecer privilegios para mantener una patente frente al derecho a la salud es un profundo disparate”.En seguida respondió desde Andalucía la Consejera de Sanidad que apoyó la denuncia de la OMC por los precios abusivos de los fármacos contra la hepatitis C. Sánchez Rubio reclama al Gobierno el verdadero control de precios de productos farmacéuticos. Además, ha señalado que esta medida de control de precios no puede ser solo una estrategia de país, debe ser de la UE y ha exigido un plan que garantice esa financiación a través de los fondos de cohesión europeos.Por su parte, Martínez Olmos, Portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, ya le trasmitió al Gobierno en su día que “no es bueno que terminemos pensando que les resulta más fácil rescatar bancos que rescatar personas”. En su opinión, España puede afrontar este caso con solvencia.Por otra parte, la gran financiadora de la investigación clínica en España, puesto que soporta el 50 por ciento de esa partida, Farmaindustria, desea respaldar plenamente el Plan Estratégico Nacional sobre la Hepatitis C que va a implementar el Gobierno. Argumentan que se trata de establecer prioridades en los presupuestos públicos para hacerlos económicamente eficientes respondiendo a las demandas sociales. Estos medicamentos son tan coste-efectivos o más que la inmensa mayoría de las inversiones públicas que necesitan un determinado periodo de maduración. Desde Farmaindustria señalan que existe la necesidad de realizar una inversión a corto plazo no prevista pero que generará unos ahorros y beneficios muy superiores a medio plazo.Finalmente, en el Foro Nueva Economía el ministro Alfonso Alonso está a favor de que se abra un debate sobre las patentes de medicamentos innovadores.El nuevo titular del Paseo del Prado ha reconocido que las patentes de los medicamentos innovadores como los de la hepatitis C dependen de la legislación europea, pero le parece "bien" que se abra el debate para poder abaratar su precio.Sobre los precios de estos fármacos, ha subrayado, se trata de un "proceso complejo" en el que están barajando diferentes posibilidades como acuerdos de riesgo compartido o fijación de un techo de gasto.Puestas así las cosas, Alonso considera este asunto un reto y cree que trabajando seriamente se conseguirá que la hepatitis C sea una enfermedad rara en España.