Carlos Rodríguez

Siempre os decimos que, a la hora de adquirir un animal, vuestra primera opción sea la adopción y no la compra. Pero si aún así quieres un animal de una raza específica, Carlos Rodríguez te da algunos consejos para que no te engañen y, sobre todo, para que no lo adquieras a alguien que fomente el maltrato animal.