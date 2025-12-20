Polémica por el uso de renos en una cabalgata de Navidad en Madrid: Carlos Rodríguez señala que "tenían síntomas de estrés"

Son muchos los belenes vivientes o cabalgatas que usan animales reales para ambientar la Navidad, pero también son muchas las personas que se han quejado de esta situación. Y es que la cabalgata de Papá Noel en El Escorial (Madrid) ha sido epicentro de críticas tras hacerse virales unos vídeos que mostraban la situación de unos renos que participaban en el desfile. No obstante, el Ayuntamiento del municipio, dirigido por el Partido Popular, niega que estos animales hayan sufrido algún tipo de maltrato.

Atados de los cuernos, en las imágenes se mostraba a los renos con calvas, lesiones cutáneas y posibles síntomas de estrés. En el vídeo, además, se oye a los asistentes asombrados por el estado de los animales, los cuales parecían ancianos o enfermos, con cataratas y mucha rigidez en las patas. Uno de ellos, que era el que más se asustaba, en diversas ocasiones tuvieron que atarlo para que no saliera corriendo.

El veterinario Carlos Rodríguez, crítico con el tema

Como ha comentado el veterinario y presentador del programa de Onda Cero 'Como el Perro y el Gato', Carlos Rodríguez, es una situación que le provoca "rechazo". "No puedo entender cómo para lucir un evento hay que utilizar, sin ser necesario, a seres vivos", ha afirmado el presentador.

Los animales, en la cabalgata, se encontraban en un entorno ruidoso, con luces y grandes aglomeraciones, "lo típico a lo que suelen estar acostumbrados los animales", ironiza Carlos Rodríguez. Como ha afirmado el veterinario, el partido animalista PACMA ha solicitado el expediente completo del acto y estudia posibles acciones legales para esclarecer si se cumplió la normativa de protección animal.

El Ayuntamiento confirma la normativa de bienestar animal

Según el comunicado oficial del Ayuntamiento de El Escorial que se vio obligado a emitir poco después de la difusión de las imágenes, afirmaban que la cabalgata se realizó cumpliendo "estrictamente" la normativa de bienestar y sanidad animal. Esto ha generado críticas de los vecinos y partidos animalistas, ya que consideran que, igualmente, han expuesto a los animales a problemas de bienestar animal.

Cabe recordar que en 2023 el Ayuntamiento de El Escorial sometió al Pleno una propuesta para modificar la Ordenanza municipal Reguladora para la Tenencia Responsable, el Bienestar y la Protección de los Animales. Es decir, una normativa que eliminaba apartados para la protección de los derechos y el bienestar de los animales. Una regulación que implica que los animales, en este municipio, tengan menos medidas de protección animal que previamente había vigentes.