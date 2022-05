Peanut, el perro adoptado por el Primer Ministro griego: "Soy como Will Smith en el príncipe de Bel Air"

Hola Iván, me llamo Peanut, que significa cacahuete, y soy el perro del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis… si pensabais que cacahuete era un nombre chungo, fíjate en el de mi dueño.

Bueno, el es mi padre adoptivo y su esposa Mareva Grabowski, es consecuencia mi madre también, me adoptaron en un refugio de animales en 2021, el estaba visitando a un grupo de voluntarios en el Día Mundial de los Animales Callejeros y me tocó el premio gordo.

Imagínate, yo que soy de raza 'Firulais común griego' viviendo en el Palacio Maximu, no en el minimu, en el Maximu, la verdad es que no me puedo quejar.

Pero soy como Will Smith en El Príncipe de Bel Air, el típico tío de barrio que se muda a vivir con los parientes ricos y no entiende de protocolos, pero al final todos lo quieren por su desparpajo, pues así soy yo.

La semana pasada vino de visita la primera ministra finlandesa, Sanna Marin y todo los periodistas en la puerta, para captar el momento en el que se dan la mano protocolaria y aparezco yo en medio moviendo el rabo y se acabó el protocolo… la ministra acariciándome, Kyriakos contándole mi historia…

Otro día vino el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y volví a hacer lo mismo, bueno ese dia la lié un poquito más, porque me puse a ladrar, en mitad de la rueda de prensa y casi lío un conflicto internacional, pero después me acerco, para que me acaricien y se les pasa el mal rollo y menos mal, a ver si por mi culpa, van a echar a Grecia de la Comunidad Europea.

Yo estoy poniendo de mi parte para aprender a comportarme, pero es que he pasado de vivir un chenil a un palacio y ya se sabe que en Grecia las casa de palacio van… Joroña que Joroña.

Se despide de vosotros, Peanut, el perro del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.