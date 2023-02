PROGRAMA COMPLETO

El Colegio Invisible 3x155: Los antiguos dioses venidos de las estrellas

Los habitantes del pasado más remoto miraban a los cielos buscando el lugar donde creían que estaba la casa de sus dioses. Unas divinidades demasiado humanas que, incluso, se llegaron a pasear, cuentan las tradiciones, tras descender de los cielos en extraños aparatos voladores. Y no, no estamos hablando de objetos volantes no identificados. Los pueblos de ese tiempo anterior hablaban de misteriosas serpientes de luz, de estrellas que se movían solas, de esferas neblinosas que bajaban de lo más alto. Y así lo dejaron representado en su arte, utilizando las técnicas más variadas. Hoy vamos a montar en nuestra máquina del tiempo para acercarnos todo lo que podamos a ese pasado fascinante en el que convivieron hombres y dioses, dicen que procedentes de las estrellas… Iniciamos viaje.