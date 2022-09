PROGRAMA COMPLETO

El Colegio Invisible 3x135: Humanidad EXTRATERRESTRE, las claves de los Apocalipsis que vienen

Abrimos las puertas de «El Colegio Invisible» para hablaros de los Apocalipsis que están por llegar, desde el punto de vista de la creencia, de la mano de nuestro historiador de cabecera, Mariano F. Urresti, pasando por las profecías, por los refugios antiapocalipsis que ya se están construyendo, a la ciencia, que hace ya tiempo que está advirtiendo que hemos llegado a un punto de no retorno en el que, o colonizamos Marte, o estamos predestinados a un final que no estará provocado por un evento natural, si no por nuestra propia ambición. Por este motivo, entre otros lugares, «visitaremos» Marte con el CEO de la empresa Astroland, David Ceballos, desde un lugar muy especial: el único laboratorio natural que existe en España -y uno de los tres que hay en el mundo-, donde se están recreando las condiciones de vida de la futura colonia marciana.