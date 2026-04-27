Los efectos de la guerra de Irán en el transporte aéreo: "España tiene garantizado el queroseno para el verano, pero el precio ya se ha duplicado"

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), tranquiliza a los viajeros ante el bloqueo del estrecho de Ormuz: el suministro está asegurado en España gracias a la baja dependencia del crudo de Oriente Próximo y planes de contingencia de las petroleras. Aunque el coste del combustible para aviación ha subido drásticamente, las coberturas de las aerolíneas mitigan el impacto a corto plazo.

Suministro asegurado a corto plazo

Gándara confirmó que España cuenta con queroseno suficiente para los vuelos de verano, dado que solo el 11% del crudo importado proviene de la zona en conflicto y entre el 80% y 85% del combustible se refina localmente. "De momento parece que sí", aseguró, aunque precisó que la visibilidad se limita a tres o cuatro semanas.

Las petroleras han activado planes de contingencia, posponiendo paradas no críticas y preparando un incremento en la producción. El presidente de ALA enfatizó que también se monitorea la situación en países vecinos, ya que "los aviones van y vuelven".

Impacto en precios y recomendación a pasajeros

El precio del queroseno de aviación se ha duplicado desde el inicio del conflicto, superando el alza del 60% del crudo, y representa un tercio de los costes de las aerolíneas. Sin embargo, las grandes compañías cuentan con contratos de cobertura que garantizan precios estables para los próximos meses, retrasando el impacto.

Gándara recomendó reservar cuanto antes: "Lo que nosotros recomendamos en cualquier caso es que cuanto antes se reserven los pasajeros que no lo han hecho todavía, pues mejor, porque así se protegerán de posibles subidas a futuro". Insistió en que todo depende de la duración del conflicto, cuya incertidumbre es "máxima".

Lejos de la crisis de la pandemia

A diferencia de la pandemia, que paralizó los vuelos durante meses, el sector está acostumbrado a la volatilidad del petróleo. Gándara recordó picos como el de 2008, cuando el barril superó los 150 dólares, para resaltar que las coberturas mitigan los efectos.

"Estamos acostumbrados a un entorno de volatilidad muy alta", explicó, y reiteró el compromiso de minimizar el impacto en los consumidores, conscientes de que "el bolsillo de las familias ya está bastante afectado".

Apuesta por los combustibles sostenibles

Las medidas gubernamentales y europeas no afectan directamente a la aviación, pero Gándara ve en la crisis una llamada a la autonomía energética mediante los combustibles sostenibles de aviación (SAF). Estos, elaborados con residuos como aceite de cocina usado o biomasa, reducen hasta el 100% las emisiones y permiten autosuficiencia.

"Es una gran solución que además de descarbonizar permitirían a España ser autosuficiente en combustibles líquidos de aviación", defendió Gándara, destacando su compatibilidad inmediata con motores actuales y el potencial exportador.