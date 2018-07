Silva: ‘El mejor es Messi pero espero que el Balón de Oro se lo den a un español’

Del partido de Champions contra el Real Madrid cree que 'en la ida se nos escapó a los pocos minutos. Esperamos que si estamos en esa misma situación no nos vuelva a pasar. Lo tenemos muy difícil pero vamos a luchar hasta el final, a ver qué pasa'. Pese al mal momento del equipo en Champions, 'hemos ganado la Premier y dos títulos más, hay que tener paciencia porque hay equipos muy buenos'.

Sobre la ovación en el Bernabéu del último partido, 'el público del Bernabéu estuvo increíble. Eso no se lo espera un jugador de un equipo contrario, estoy muy agradecido'.

En los últimos años, muchos jugadores españoles se han ido a Inglaterra y Silva cree que allí 'se están dando cuenta de que hay jugadores españoles que lo pueden hacer muy bien allí. También es culpa de la Selección Española, en los últimos años ha conseguido ganar cosas muy importantes'.

Parece que Silva empieza a asentarse en la Selección. Una de las razones es porque 'siempre he ido al 100% y he tenido la suerte de conseguir los campeonatos. Estoy muy contento porque no es fácil, hay muchísimos jugadores y cualquiera puede jugar y aportar a la Selección. Todo el mundo quiere jugar y es importante porque la competencia debe ser alta'.

Por último nos ha hablado del debate Ronaldo-Messi por el balón de oro, 'me quedo con los dos, son grandísimos jugadores y están al más alto nivel, pero pienso que el mejor es Messi. Espero que se lo pueda llevar algún español, si no se lo llevan ahora no creo que se lo lleven nunca'.