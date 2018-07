Rafael Muñoz sobre el director técnico de la natación española, Luis Villanueva : ‘Las ratas son las primeras que huyen cuando saben que algo se va a hundir’

Sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos nos cuenta que “que yo no haya ido y más gente no haya ido es triste y que nos tengan que haber dejado en casa por un parpadeo, por nada, sin ir a unas olimpiadas que se producen cada cuatro años es un poco sinvergüenzada. Yo no soy el que hace las convocatorias.”

“Imagínate esto, es como si para ir a la Selección te exigen meter 60 goles y te quedas en 59. Ya no cumples los requisitos mínimos, a mí me pasó eso. Yo creo que si ves el currículum de esa persona que ha marcado 59 goles, y ves que de media ha marcado 65 o incluso 70 goles, por una vez que se ha quedado a un gol de hacer ese requisito mínimo, es merecedor de incluirle en la convocatoria. No es poco cariño, es la persona que hace la convocatoria que tiene las santas narices de decir: voy a dejar a esta persona sin ir a los Juegos Olímpicos. Es como si dijera: Aquí mando yo y me da igual lo que haya hecho este deportista”

Sobre la marcha del directo técnico a Nueva Zelanda, “se va, pero no sabría decirte por qué” “No sé hasta qué punto se está quedando con dinero de los premios que nos pertenecen” “No sé hasta qué punto Luis Villanueva se siente implicado, pero hay una cosa muy clara, creo que esto va a seguir así y van a salir muchas cosas” “Por ser muy directo ¿sabes lo que hacen las ratas? Son las primeras que huyen cuando saben que lago se va a hundir” “Él está mirando sus intereses se ha ido muy lejos” “Han abierto un ERE en la Federación, no se quien le va a sustituir”

También se ha referido a las acusaciones de los positivos y cuenta que “he pasado todos los controles, la gente está muy aburrida y por esto conseguir su minuto de gloria”. Pero “la Federación no ha tenido la suficiente confianza en mí, después de haber estado 5 meses sin entrenar volví y en cinco meses fui campeón de Europa. Siempre he dado la cara por la Federación pero cuando he necesitado un achuchón han tirado para atrás. Que en las Olimpiadas hayan llevado sólo a dos chicos… tendrían que haber llevado a más aunque sólo sea para llevar a gente para que coja experiencia” “Que se tomen la libertad para hacer eso me parece de juzgado de guardia”

Por último se ha referido a Belmonte, que se irá a entrenar a Francia, que es 'una gran potencia mundial de natación, quizá le vaya bien, si me va a mí bien ¿por qué no le va a ir bien a otra persona?, Ojala'