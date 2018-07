Míchel: ‘No veo a Buffon pasando lo que está pasando Casillas’

El entrenador del Olympiacos y ex jugador del Real Madrid, José Miguel González ‘Míchel’ nos habla en Al Primer Toque del equipo blanco y sobre quién puede ser el próximo entrenador en Chamartín. Aunque eso sí, matiza que en la Casa Blanca ‘prefieren a los entrenadores de fuera que a los de la casa’.

El técnico español, José Miguel González ‘Míchel’, que el pasado sábado firmó un doblete en su primera temporada en Grecia, analiza en Al primer toque la actualidad del deporte rey.

Preguntado por la posibilidad de dirigir algún día tanto a la selección española como al Real Madrid, el madrileño reconoce que "mi sitio está en el Olympiacos y que no me planteo nada más". Además, considera que "los entrenadores del Madrid que más han triunfado han sido ex jugadores blancos".

Sobre la final del próximo viernes entre los dos equipo de la Comunidad de Madrid augura que "va a ser muy igualada" y está seguro de que Mourinho "como buen ganador no tomará decisiones que tengan que ver con algo personal’.

Por otro lado, sobre la suplencia de Casillas y lo que está pasando a su alrededor considera que "sería imposible ver su caso en otro sitio". Aunque reconoce que Diego López está rindiendo con una "seguridad y nivel enorme".