Jorge Lorenzo: '¿Rossi? Aquí no se viene a hacer amigos sino a competir y sacar lo máximo de tu moto'

JORGE LORENZO

SOBRE SU CARRERA

“Siempre he sido un piloto rápido, tengo este talento desde los 3 años. Cuando empecé en moto GP lo tenía pero me faltaba mucho por aprender y saber dónde estaban mis límites. Poco a poco lo he ido entendiendo, a base de golpes, de lesiones, de estar horas en el hospital recuperándome en esos momentos te juras a ti mismo que no repetirás esos errores. He perdido algún Mundial por caerme, como en 2009, lo perdí por precipitarme y no tener paciencia por suerte esas cosas las he ido limando para intentar no repetirlas”

“Son hábitos, si tienes los hábitos de no pensar encima de la moto y sólo darle al gas sigues repitiendo esos hábitos. Esto te da cosas buenas y malas. Yo ganaba carreras, pero a veces me caía y al final del año tenía menos puntos. Me trae muchas cosas buenas ser consciente de mis límites, con lo cual, prefiero ser así”

SOBRE LAS ÚLTIMAS CARRERAS

“He tenido muchas críticas, me decían que iba con la calculadora que era muy conservador, esos comentarios generalmente venían de gente que apoya a otros pilotos. Si ellos estuviesen en mi lugar hubiesen echo lo mismo. Sinceramente he intentado siempre conseguir la victoria. Tampoco soy estúpido, Dani estaba muy fuerte y no tenía nada que perder, yo tenía mucho que perder. Si puedo ganar el campeonato no voy a arriesgar”

“Ayer por ejemplo no tenía nada que perder o poco que perder y ahí fue cuando arriesgue e intenté adelantar” “Si el título no hubiese estado en juego no me hubiese arriesgado”

¿QUIÉN SERÁ MÁS RIVAL ROSSI O MÁRQUEZ?

“No lo sé, creo que nadie lo sabe, puede haber alguna opinión a favor de Valentino otras a favor de Márquez. Dependerá de su rapidez y de sus máquinas”

¿CÓMO LLEVAS SER COMPAÑERO DE ROSSI? ¿ESTÁS TRANQUILO?

“Tranquilo estoy tumbado en el sofá viendo una película” “Lo tomo bien, es una gran oportunidad de aprender de un gran piloto como él. Seguro que tiene cualidades que yo no tengo. La vuelta de Rossi es buena para Yamaha, seremos más fuertes que este año. Desgraciadamente Spies con lo buen piloto que es y lo rápido que es no ha podido explotar ”

¿HABÉIS HABLADO VALENTINO Y TÚ SOBRE LA VUELTA?

“No es necesario hablar de estas cosas de momento, hoy no hemos coincidido supongo que mañana coincidiremos. Quizás haya menos tensión que hace dos años, o tres, o quizá haya la misma, pero como siempre se dice, aquí no se viene a hacer amigos sino a competir y sacar lo máximo de tu moto” “Se intentará tener respeto, cordialidad y que haya buen ambiente en todo el equipo”

SOBRE LA TENSIÓN EN EL DEPORTE

“Eso sucede en la vida también, nunca he sido de peleas, intento evitarlas al máximo pero cuando estás en el colegio sucedían estas cosas” “Antes era diferente ahora hay más cámaras”

SOBRE LOS ENFRENTAMIENTOS CON DANI PEDROSA

“Todos los enfrentamientos suceden porque una parte o ambas no entienden al otro, si no entiendes al otro y crees una cosa opuesta y estás convencido de que tienes la razón, al final hay enfrentamiento. Es no saber ponerse en el lugar del otro. En el deporte es más fácil que suceda porque estás a doscientas pulsaciones, adrenalina a tope y estás caliente”

EL ADIÓS DE STONER

“Yo lo entiendo porque lleva mucho tiempo. Lleva desde los 15 dando vueltas por el mundo y no en plan turista sino en alto nivel. Es una persona especial que acaba de tener una niña y no le gusta el tema mediático, el tema de eventos y todo esto, no lo pasa bien. Todo esto influye un poco

“Hace un par de horas nos hemos intercambiado los cascos. Me gustaría tener una colección de los rivales más duros que he tenido, a los que más he respetado. Nunca he tenido ningún problema con Stoner, es una persona especial con un carácter especial es muy directo pero hay que entender a las personas”

SI TUVIESES FAMILIA, ¿CORRERÍAS IGUAL?

“Posiblemente pilotaría diferente. Tienes a más gente contigo y tienes más que perder supongo

¿EL 99 O EL 1?

“No lo se aún, 99 es mi número, es el número por el que me conoce la gente y el 1 lo use el año pasado también significa J.L pero no lo sé todavía” “Lo he pensado pero no he decidido”

¿PUEDES SER UNA LEYENDA DE YAMAHA?

“Sería la situación ideal porque conseguir ser una leyenda de Yamaha o ser uno de los pilotos con más títulos de la marca seria la mejor situación” “ Todos los pilotos sentimos curiosidad por probar otras motos pero es una curiosidad normal” “He firmado 2 años con Yamaha me debo a Yamaha y estoy muy contento con lo que he firmado”

¿QUÉ TAL VES AL BARÇA?

“Lo tiene muy bien. Había dudas en cuanto a Tito, que si lo iba a hacer igual, peor o mejor pero esta manteniendo muy bien la línea. Los culés estamos contentos. Me gustaría ir a algún partido, ahora podré”

¿TE VES CORRIENDO RALLYS?

“Quizá dentro de muchísimo tiempo, pero nunca en alto nivel, no creo que esté preparado” “la moto ya la tengo muy saboreada y muy probada”

MARC MÁRQUEZ

CARRERA CHESTE

“Ayer me divertí mucho fue la clave, me dijeron: sal y diviértete sales último y sólo puedes ir a más, me divertí mucho y fue la clave” “Si el título estuviese en juego no hubiese arriesgado tanto, sobre todo en agua. Hubiese sido una carrera completamente diferente pero bueno fue así. “No he visto la carrera, no he tenido tiempo de verla”

¿CÓMO ES EL PRIMER DIA EN MOTO GP?

“Ganas de probar la moto a ver como va. Quizás cuando hice el cambio a Moto 2 no había muchas cosas que aprender, pero ahora sí. Hay muchos botones en el manillar para cambiar cosas, en la electrónica muchos parámetros diferentes, así que habrá muchas cositas para aprender”

“Ha sido muy buena la sensación de conocer al equipo, la primera sensación ha sido: ¡Cuanta gente! estoy acostumbrado a tener un equipo casi como una familia y ahora aquí pasa a ser completamente diferente, tendremos que saber hacer la piña que teníamos. Todo el día ha sido ver cosas nuevas, cuando llegue a la cama reflexionaré y me despertaré con ganas de probar la moto mañana”

¿CUÁNDO SUPISTE QUE LO TENIAS?

“En Malasia lo vi cerca, pero me caí y no lo conseguí. Hasta que no lo conseguí no era consciente. Te puedes hacer daño en cualquier entrenamiento y ya no lo consigues”

¿DE QUIEN APRENDER?

“Valentino es el referente, la persona a seguir, está Dani que también lo ha sido, Jorge también va muy rápido, tendremos que aprender de todos”

SI VALENTINO TE DIJESE: ERES EL NUEVO ROSSI

“No sé que quieres que te diga, si me dice eso Valentino le tendré que escuchar, una cosa es donde apuntas y otra donde llegas”.