Jasikevicius en Al Primer Toque: "Cuando estás enamorado del Barcelona, es difícil jugar en el Real Madrid

Sarunas Jasikevicius se ha mostrado muy sincero en Al Primer Toque al expresar su amor por Barcelona y por el Barça: “Fue una pena cuando en 2003 el entrenador no me quiso renovar, me fui con muchísimo dolor de Barcelona”.

Jasikevicius respondió a las preguntas de Héctor Fernández y confesó cuántas veces había dicho que no al Real Madrid: “Me llamaron un par de veces, pero cuando estás enamorado del Barcelona, es difícil jugar en el Madrid. Respeto al Madrid porque es un gran club, pero también al Barça, por eso nunca me iré a Madrid. Además, he sido siempre socio del Barcelona de fútbol porque me gusta ir al Camp Nou”.

El jugador lituano levantó la Euroliga de 2003 con un equipo compuesto con Dueñas, Bodiroga, Navarro o De la Fuente. El conjunto estaba dirigido por Aíto García Reneses.

La primera época de 'Saras' en Barcelona fue de 2000 a 2003; conquistó una Euroliga, dos copas del Rey y dos ligas ACB. Entre otras cosas, recuerda que lo más bonito fue “jugar con dos jóvenes que estaban empezando (Juan Carlos Navarro y Pau Gasol)”, y con lo que se queda es que “hoy en día siguen siendo como cuando no eran nadie”. En Al Primer Toque, el base repasó su estancia en el resto de equipos europeos, como el Panathinaikos o el Maccabi, pero también cuando jugó en Estados Unidos en los Golden State Warriors o en los Indiana Pacers.

A pesar de su edad, 36 años, el lituano se encuentra con fuerzas y motivación para hacer las cosas bien este año en el Barça, porque como asegura: “tenemos un buen equipo”. Por último, “Saras” comentó que el enternador, Xavi Pascual, no le ha dado un cargo en el equipo. Afirmó que “las cosas se consiguen con trabajo y en los entrenamientos ya se verá mi función. Xavi me pide lo de siempre: pick and roll, trabajo duro, etc”. Así mismo, quiso dar un toque a la afición barcelonista porque “es una pena que el Palau no se llene. Tenemos un equipo muy atractivo que en los últimos años siempre ha ganado”.

Jasikevicius disputará su primer encuentro oficial con el Regal FC Barcelona el próximo sábado 22 de septiembre en la ciudad de Zaragoza. Los equipos con los que el Barça se verá las caras son el Real Madrid, el Valencia basket y el CAI Zaragoza. Si el Madrid y el Barça pasan de semifinales, el domingo 23 se jugará el primer clásico de la temporada.