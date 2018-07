Tarrés: 'Niego que haya maltratado jamás a mis chicas'

“Es cierto que hablo con un tono, actitud e ímpetu por encima de la media”, ha reconocido Anna Tarrés. “Vale lo que vale para estar en las medallas”, sin embargo, ha dicho: “Niego que haya maltratado a alguna de mis chicas”. En cuanto a las palabras de las 15 nadadoras que aparecen en la carta, explica que “hay chicas en la lista que no he entrenado. Paola Tirados estuvo solo el primer año, en cambio, Cristina Violán, Laura López y Eva Romo estuvieron en el equipo junior”.

"Creo que Fernando Carpena está detrás de todo esto", afirmó

Otro de los motivos por el que se le acusa a la seleccionadora de sincronizada es por encubrir dopping. Tarrés lo niega rotundamente: “Es mentira. Siempre les he dicho que pasen los controles necesarios. Quien me acuse nos veremos en los juzgados”. La catalana se muestra estupefacta respecto a nadadoras como Paola Tirados. “Si la viera, la diría que no tiene razón. La diría que se acordara de los buenos momentos pasados… De los regalos de navidad que me ha hecho durante cuatro años. ¿Cómo es posible?”. Paola Tirados contó que Tarrés le había quitado una medalla que ella había ganado. Por eso, la seleccionadora ha querido defenderse por este asunto: "Nunca he quitado una medalla a Paola Tirados. Ella no quería recoger una medalla en unos preolímpicos porque no estaba preparada y además se encontraba lesionada. Yo se la pedí porque era un regalo para una médica que tenía cáncer. Después de pedírsela, Gemma Mengual se la había dado ya y al final me la quedé yo. Ahora no sé dónde está, pero yo se la metí en el bolsillo al presidente de la federación”.

"Nunca he llamado gorda a ninguna nadadora. Despectivamente, en mi vida. "Las pude haber dicho que estábamos un poco 'gordis´y eso podía fastidiar al equipo". Pero está totalmente fuera de contexto”, ha dicho en Onda Cero Anna Tarrés.

“Me duele mucho que la sincro suene más ahora que con los grandes éxitos… Todo esto se nos está escapando de las manos”. Además, ha contestado que “en la Federación nunca me han dicho que se me está escapando de las manos. Por ejemplo, en la primera carta de hace unos años de Tirados exigí que se hiciera pública".

En cuanto a su relación con el presidente de la federación, Tarrés reconoce que en las elecciones a la presidencia, estaba con el candidato catalán. “He intentado tener conversaciones con Carpena, no me cogía el teléfono y pedía todo por escrito. No he entendido esa manera de trabajar”. Además, su trato con la federación en los torneos tampoco era bueno: “Nunca hemos podido celebrar las medallas. Nosotros éramos los que comprábamos las medallas”.

Uno de los temas más criticados era la lengua con la que Tarrés se refería a las chicas. Una de las nadadoras que firma la carta, Laura López, dijo que sólo les hablaba en catalán. Tarrés se ha defendido una vez más diciendo que es mentira: "hablo catalán, castellano, charnego, francés e inglés… Todas ellas estudiaron en Barcelona, si no entienden algo, se les traducía directamente”.

Por último, Tarrés ha dicho que no sabe qué hará con su futuro, “son momentos muy duros. Nunca me he llevado dinero. Mi nómina es de 3.500 euros al mes”. Al Primer Toque ha informado de que el sueldo de Carpena es de 7.142,86 euros, mientras que el anterior presidente no cobraba nada.