VOTA ¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a una voluntad real o una cortina de humo?

ENCUESTAVOTA ¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a una voluntad real o una cortina de humo?Participa en la encuesta de informativos. ondacero.es Madrid | 10.06.2026 10:48 ENCUESTA ¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a...una voluntad real?una cortina de humo?Votar5%una voluntad real?94%una cortina de humo?ver resultados volver a la encuesta ¡Gracias por tu voto!