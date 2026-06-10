ENCUESTA

VOTA ¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a una voluntad real o una cortina de humo?

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ondacero.es

Madrid |

ENCUESTA

¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a...

¿Cree que el hecho de que el gobierno hable ahora de presentar presupuestos para el año que viene responde a...

  • 5%una voluntad real?
  • 94%una cortina de humo?

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