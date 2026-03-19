VOTA ¿Cree que el Gobierno debería intervenir ya el precio de los carburantes como han hecho otros socios europeos?

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Alsina critica el nuevo "cuentito" de Sánchez para no presentar Presupuestos: "Ahora hay que sudar la camiseta de la guerra"
Última hora de la guerra de Irán, en directo: los ataques contra instalaciones críticas añaden incertidumbre y disparan los precios de la energía
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