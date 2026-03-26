VOTA ¿Comparte el veredicto que culpabiliza a Meta y a Youtube de crear adicción entre los usuarios de redes sociales?
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Un juzgado de California condena a Facebook y YouTube a una multa de seis millones de dólares por generar adicción en menores
La conclusión de Marta García Aller sobre la "sentencia histórica" contra Meta y Youtube: "Conocían los efectos nocivos de sus productos"
Una experta en adolescencia alerta sobre el peligro de las redes sociales: "Estamos viendo niños y adolescentes que se están desconectando de la realidad"
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