La conclusión de Marta García Aller sobre la "sentencia histórica" contra Meta y Youtube: "Conocían los efectos nocivos de sus productos"

¿Te acuerdas cuando en este país parecía que íbamos a abrir el gran debate de los menores en redes sociales? Y el gobierno propuso prohibir el acceso a TikTok, Instagram y demás a menores de 16. ¿Te acuerdas? Fue allá por… febrero. Y seguimos sin saber más de esto. Ni debatirlo mucho tampoco. Estuvimos más rato hablando de los Therians.

Pero ojo, porque ayer hubo una sentencia histórica en Estados Unidos que podría ser un punto de inflexión. Es por el caso de Kaley, una joven de 20 años adicta a las redes desde los seis. Kaley culpa a Instagram y Youtube de su fobia social, su dismorfia muscular y sus intentos de autolesión. Y ayer un jurado en California le ha dado la razón a Kaley. Meta y Youtube la tienen que indemnizarla con 6 millones de dólares.

Es la primera vez que el jurado da por probado el daño que causan Meta y Google en los menores. Y, lo más importante, que las empresas lo saben y en vez de evitarlo, lo fomentan. Consideran probado que sus productos son peligrosos y están diseñados para ser adictivos. Como en los juicios de los 90 contra las empresas tabaqueras.

Los abogados de Kaley adoptaron un enfoque diferente a lo que se había hecho hasta ahora. En lugar de intentar responsabilizar a las plataformas por el contenido dañino, las atacaron por el diseño. Mostraron al jurado documentos internos de las tecnológicas que demuestran que conocían los efectos nocivos de sus productos en menores (hay ex empleados arrepentidos hablando de ello); y argumentan que los reels infinitos y la personalización son muy adictivas para atraer menores aposta.

El veredicto podría influir mucho en miles de demandas similares. Por cierto, que si la sentencia solo condena a Google y Meta es porque TikTok y Snap llegaron a un acuerdo con Kaley.

Este juicio es el primero de muchos. Y como pasó en los juicios contra las tabaqueras, podría derivar en una regulación seria, no en un simple debate para agitar las redes.

¿Moraleja?

La condena a Google y Meta del tribunal

sí que podría hacerse viral