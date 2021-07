La viral oferta de empleo que indigna a los camareros: "¿Hay alguna competición de explotadores?"

El verano, época de vacaciones y terraceo, suele ser también escenario de la precariedad en la hostelería. Muchos camareros acaban denunciando condiciones laborales pésimas de aquellos que se aprovechan de la inestabilidad laboral de muchos españoles.

Y ha vuelto a pasar. La cuenta de @soycamarero en Twitter ha subido un pantallazo de una conversación en Whatsapp entre un ofertante y un demandante de empleo bajo el título "¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse...". Las condiciones de trabajo te dejarán con la boca abierta.

"Hola, me ha pasado tu número y me ha comentado que estabas buscando camarero. Estoy buscando trabajo y me gustaría saber un poco el horario, condiciones y demás. Un saludo!", comienza escribiendo quien solicita el empleo, muy interesado en encontrar algo decente. Lo que no se imagina es la indignante propuesta que le espera.

"Buenos días... las condiciones son 12h/6 días a la semana 500 euros al mes y tú tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias", responde el empresario. El interesado se lleva una desagradable sorpresa y no se cree lo que lee, por lo que pregunta: "¿12 horas al día?". La respuesta del ofertante es clara y concisa, no deja lugar a dudas: "Sí, media jornada, sin horas extras". Finalmente el demandante de empleo rechaza la vergonzosa oferta: "No gracias, no me interesa".

Esta situación se ha vuelto viral, ya que muchos usuarios en twitter denuncian que se repite con demasiada frecuencia. Incluso se ha generado debate entre quienes creen que se trata de un montaje y los que defienden haber pasado por algo similar.

La conocida cómica en redes, Martita de Graná, ha decidido salir en defensa de los camareros, grupo en el que ella misma se incluye, con un vídeo de agradecimiento a estos trabajadores que "te están sirviendo mientras tú estás de vacaciones". La andaluza firma su alegato con un "pido un poquito de respeto para ellos, y sobre todo, un gracias, que no cuesta nada".