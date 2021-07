La entrevista viral de Pedro Sánchez en 'Morning Joe' en EEUU: "Es un hombre guapo"

Pedro Sánchez ha vuelto a ser noticia por su 'belleza'. Ya en 2019, el redactor de 'The Guardian', Patrick Greenfield definió en uno de sus artículos al presidente como "escandalosamente guapo". Las redes sociales se hicieron eco del comentario y no pararon de surgir chistes y 'memes' al respecto. Otros medios europeos ya se habían percatado de 'su atractivo' mucho antes, como 'Der Spiegel', periódico de la prensa alemana, que ha apodado a Sánchez como "el guapo", o el 'Financial Times', que lo nombra "Mr. Handsome" ("señor guapo").

'Conquista' los corazones estadounidenses

Ahora su 'encanto' ha cruzado el charco. Pedro Sánchez ha comenzado su gira por Estados Unidos esta semana en busca de inversores. Está en tierras americanas 4 días para "colocar a España en el radar". Visitará Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Cupertino. No parará en Washington, por lo que no se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Uno de sus actos de presencia en la gira ha sido una entrevista para 'Morning Joe' de la cadena estadounidense 'MSNBC'. La emisora ha publicado la entrevista íntegra en Youtube y tanto los comentarios del vídeo como algunos tuits dejan constancia de que Pedro Sánchez 'ha conquistado' a los estadounidenses.

"Es muy guapo", "es un hombre precioso", "se parece a Superman" o "ahora quiero visitar España", comentan los espectadores de la entrevista, en Youtube así como en Twitter. Pedro Sánchez 'ha seducido' al público americano que ha llegado a considerarlo "el primer ministro más guapo del mundo".

Llama la atención en especial el 'tuit' del periodista Chris Morris, quien contaba que su mujer, que estaba viendo la entrevista, le ha dicho "tenemos que mudarnos a España" porque el presidente "se parece a Superman".

Pero no solo su físico ha sido tema de conversación. La visión ofrecida por el presidente para sobreponerse de la pandemia ha gustado a la población estadounidense. "Me encanta cómo España está enfocando los problemas reales. Cambio climático, pandemia, vacunas o economía. A diferencia de los republicanos, que solo usan la negación y la desviación", ha escrito un usuario en los comentarios de Youtube.

Reacciones desde España

Los españoles también han comentado la entrevista del presidente. Muchos han optado por defender o criticar la gestión del Gobierno. Algunos opinan que no ha dicho la verdad sobre la situación española, ya que quiere ganar inversores. Otros aplauden las acciones de Sánchez y dicen sentirse "orgullosos" del presidente.

Incluso hay internautas españoles que alaban y se sorprenden de que Pedro Sánchez hable inglés fluido. "Estoy flipada de que por fin un presidente de España hable inglés...", declaraba en los comentarios de Youtube otro usuario.