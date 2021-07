El vídeo viral en el que una vaca indica el camino hacia la playa de Bolonia: "Esto solo pasa en Andalucía"

En el camino a la playa de Bolonia, en Tarifa, es común ver por la zona algunos grupos de vacas retintas. La playa de arena blanca y aguas cristalinas es uno de los destinos estrella en el litoral gaditano. Ahora en verano, numerosos turistas se acercan a disfrutar del sol rodeados de naturaleza. Si no conocemos la zona, es posible que paremos a pedir indicaciones.

Y eso han hecho los dos chicos protagonistas del vídeo más viral en redes del momento.

Dos jóvenes que conducían para la playa de Bolonia pararon a la orilla de la carretera junto a una vaca para preguntar el camino. "Buenas tardes, perdona, ¿para Bolonia?", pregunta el conductor. Los chicos rompieron a carcajadas ante la reacción del animal, con un movimiento de cabeza parece indicarles que van por buen camino, ya que señala perfectamente hacia donde se dirigen. El gesto de la vaca nos sugiere que entendió completamente lo que los jóvenes necesitaban saber.

"Para allá, gracias...", respondía el conductor sin aguantar la risa ante la cómica situación. El copiloto, que captó el momento, tampoco podía salir de su asombro: "¡Qué bueno, tío! ¡Olé tú! ¡Qué buena gente eres paquita!".

Las respuestas de los internautas no se han hecho esperar. Para muchos ha sido el vídeo que les "ha alegrado la semana". Para otros, esa vaca daba mejor indicaciones que cualquier GPS, incluso mejor que "algunos humanos". Lo cierto es que la mayoría se ha sentido identificada con la situación... ¿Quién no se ha perdido alguna vez? Lástima que no esté paquita para ayudarnos.