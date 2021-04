La viral carta de un director a los padres de sus alumnos: "No les quitéis la confianza"

En la época de los exámenes los alumnos sufren más estrés y ansiedad que normalmente. La exigencia mental hace que muchos de ellos tengan dificultades en su día a día por las altas expectativas y por el miedo a no obtener los resultados esperados. Es por eso, por lo que un director de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, Amalio Gutiérrez Álvarez, ha mandado una carta a los padres de sus alumnos en la que pide que si los resultados no son los deseados no sean duros con ellos y no les quite la confianza.

La carta a los padres

"Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien, es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo"

Dígale que no pasa nada, Es solo un examen Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes dígale que lo ama que no lo juzga. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en estos aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene. Atentamente. Amalio Gutierrez Alvarez".

Muchas reacciones han aplaudido la misiva del director, que busca que los alumnos encuentren lo que más les apasiona. Otros en cambio, creen que esta visión puede llevar a una generación mediocre y falta de cultura. A favor o no, la carta o a dejado a nadie indiferente.