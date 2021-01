El Rubius responde a la polémica por su marcha a Andorra y afea que Iglesias le "señale con el dedo"

El 'Rubius', anunció el pasado domingo en uno de sus directos por Twich su intención de abandonar España y trasladarse a Andorra donde viven muchos de sus amigos y donde tendrá que pagar tantos un impuestos, algo que supone "un plus" para su marcha.

Aunque 'El Rubius' no es el primer 'youtuber' que decide trasladarse al principado, su marcha ha generado una gran polémica tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, hecho por el que Rubén Doblas ha decidido pronunciarse con una extensa carta que ha publicado en redes sociales.

En ella explica que si su traslado a Andorra fuera solo "para ganar más dinero", lo habría hecho "hace muchos años": "Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”", critica el 'youtuber'.

Carga contra Juanma Iturriaga y Pablo Iglesias

En el comunicado 'El Rubius' también se refiere a algunos personajes públicos que han arremetido contra él en los últimos días, como presentadores de televisión, periodistas o incluso políticos. Destaca las palabras del ex jugador de baloncesto, Juanma Iturriga, quien cargó contra el 'youtuber' con "insultos como 'cabrón' y 'a cagar'. 'El Rubius' también ha afeado las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que, según relata, le señaló "públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista) y otro largo etcétera".

'El Rubius' carga contra los medios de comunicación en su mensaje de los que dice que "les carcome que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros. Les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia internet".

Por último, 'El Rubius' ha subrayado que con marcha a Andorra no quiere "dar mal ejemplo" a sus seguidores más jóvenes, "haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides".

Aquí puedes leer el comunicado completo: