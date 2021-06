"No sé quién es, pero es un crack": El divertido y aplaudido discurso de un sanitario a los recién vacunados

Las palabras sensatas y divertidas de un sanitario del SUMMA 112 que trabaja en el centro masivo de vacunación instalado en el Wanda Metropolitano se han viralizado este miércoles a través de un tweet que decía: "Me ha llegado por WhatsApp. No sé quién es pero es un CRACK. Gente así nos saca de esto".

En el tweet hay un vídeo del discurso que da este sanitario a un gran número de personas tras recibir la vacuna. El sanitario empieza resolviendo preguntas sobre si hay que tomarse paracetamol o no: "Si no me pasa nada, ni fiebre ni malestar, ¿me tengo que tomar un paracetamol?", a lo que el grupo de personas responde a coro que no.

Continúa diciendo que él es personal de SUMMA 112, el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, y que "no tiene mano en la gestión de citas" y que tampoco sabe cuándo les llegará el mensaje para la próxima cita de vacunación: "Puede ser dentro de una semana o puede ser el día de antes porque, bueno, esto es España".

"Es que, mire, yo dentro de 21 días exactos me voy de vacaciones a Hawai, ¿qué hago?" plantea el sanitario y responde bromeando: "Lo primero, disfrutar de Hawai porque tiene que se espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara para llevarme". Tras las risas de todos los presentes, explica la importancia de cambiar las citas a través del mensaje que nos envían o mediante el teléfono de gestión.

Finalmente se despide de los recién vacunados agradeciéndoles que acudieran a su cita: "Han sido ustedes unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto". El sanitario continúa diciendo: "Gracias a ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con la pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna".

El sanitario se ofrece a resolver dudas a quien las tenga y pide a la gente que abandone el Wanda "porque aquí vamos como el Cholo Simeone, partido a partido; pues nosotros, vacuna a vacuna", a lo que la gente aplaude y vitorea.