El increíble parecido de una joven 'tiktoker' que es físicamente igual que la infanta Sofía

Las redes sociales acercan a golpe de clic a partes de todo el mundo. Especialmente en TikTok, donde millones de usuarios comparten cada día clips de vídeo con contenido de todo tipo.

A través de TikTok, se comparten historias que han llegado a hacerse muy virales en pocas horas, como la de la tiktoker polaca que vive en Alemania llamada Liara, pero no precisamente por su contenido.

Los usuarios bromean con su parecido en cada publicación

Liara se ha hecho famosa por su parecido a la infanta Sofía, algo de lo que no se percató hasta que muchos usuarios se lo hicieron ver en muchos comentarios. La propia tiktoker ha llegado a publicar vídeos en los que destaca que no es la infanta: "¡No soy la infanta Sofía! ¡Me parezco un poco, pero no soy ella!".

No obstante, muchos usuarios siguen recordándole su parecido en cada publicación de la influencer. "Parecen gemelas", "es idéntica", "¿Sofía?", "o "Sofía en otro mundo paralelo siendo tiktoker" son algunos de los comentarios de los internautas que dejan en cada vídeo.