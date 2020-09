Un hombre de 60 años en paro consigue un centenar de ofertas tras publicar en Linkedin un vídeo haciendo flexiones

El exejecutivo recibió más de cien ofertas de empleo en Linkedin tras publicar un vídeo haciendo flexiones. Quería demostrar que la edad no debe ser un impedimento para realizar un trabajo.

La edad suele ser uno de los escollos que se encuentran las personas a la hora de encontrar un trabajo. Un trabajador con más de 50 años no suele encontrar empleo tan fácilmente. Por ello, un exejecutivo en paro, de más de 60 años, ha querido demostrar que la edad no debe importar.

Paul Marks decidió subir un vídeo a la red social Linkedin haciendo flexiones y recitando su experiencia laboral. Con este gesto consiguió que más de 100 empresas se fijarán en él para ocupar sus vacantes, según recoge el Daily Mail.

El extrabajador de Toys "R" Us explica en el vídeo que no quería mostrar si estado de forma sino demostrar que "no todos los hombres de 60 años son jardineros canosos o se sientan a tomar té o ver deportes todo el día".

El CV del escocés incluía experiencia de director de operaciones y socio gerente en empresas situadas en la India, Dubai y España. Un currículum que se ha hecho viral por las redes junto con sus flexiones. Gracias a ello, volverá a tener empleo después de que se quedase en paro en el pasado mes de abril debido a la pandemia del coronavirus.