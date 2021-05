Celia Villalobos anuncia que será 'gamer': su pasión por el 'Candy Crush' en el Congreso se convierte en su profesión

Celia Villalobos, que en su época política fue pillada en una ocasión jugando al 'Candy Crush' en su móvil durante una sesión en el Congreso de los Diputados, ha anunciado la creación de su propio equipo de 'eSport' y su decisión de liderarlo. A sus 72 años, la expolítica no para de sorprendernos, y tras atreverse con el 'reallity' entre fogones 'Master Chef Celibrity' y de participar en varios programas televisivos como tertuliana política, ahora lo hace con lo que más le apetece: "jugar".

El vídeo del equipo de 'eSports' de Celia Villalobos: "Es el momento de jugar"

"Durante años siempre he estado en el foco: críticas, burlas, reproches... toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba, pero, ¿sabéis qué? Se acabó", así comienza Celia Villalobos su actuación en un vídeo promocional del equipo de 'eSports' que ha fundado, 'Screenwolves'. Villalobos hace una declaración de intenciones y da un salto de fe: lo que verdaderamente le gustan son los videojuegos, y ya está harta de esconderse.

"Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar", asegura Villalobos en el vídeo, de corte futurista, en el que presenta su equipo.

En redes sociales, el equipo asegura que "llega para cambiar el mundo del juego". De momento, algunos usuarios ya han alabado en redes sociales la iniciativa de Villalobos: "Me acabo de convertir en la fan number one.... vivan las gamers de todas las edades, lugares y posiciones".