Un albañil destruye la casa que había remodelado tras el impago de sus dueños

Esta es la historia de un albañil de la localidad británica de Leicester, que decidió tomarse la justicia por su mano y demoler la casa que él mismo había reformado ante la insistencia del dueño de no pagar y gastarse ese dinero en irse de vacaciones.

Tras una larga discusión entre ambos, el trabajador acudió al domicilio muy enfadado después de que su cliente se negara a pagar las 3.500 libras esterlinas que habían acordado.

Sucedió el pasado 8 de junio, cuando los vecinos sorprendieron al albañil destrozando la casa que él mismo había reformado durante meses y que había revalorizado el domicilio en unos 30.000 euros.

Aunque los realmente sorprendidos fueron los dueños, ya que cuando volvieron de vacaciones se encontraron con su casa destruida y con el techo arrancado, mientras todo el jardín estaba lleno de escombros.

El propietario contrató "al peor albañil de Reino Unido"

No obstante, los medios locales apuntan que albañil y propietario habían acordado una cantidad fija, pero esta aumentó debido a unos gastos imprevistos que el dueño no quiso hacer frente, por lo que le dijo que no iba a pagar más.

El propietario del inmueble, Mr Kurji, lo calificó como "pesadilla" y destacó que "había contratado al peor albañil de todo Reino Unido". Además, intentó denunciarlo a la Policía, pero no pudieron hacer nada "porque se trata de una disputa, no un crimen".