Persona Física y un señor de Murcia: Ralph Lauren vende un mono de albañil con salpicaduras por 700 euros

Esto parece una yincana que no termina nunca... suben los contagios, Filomena arrasa con todo... Y en el plano internacional, la cosa no está mejor. El de los cuernos del Capitolio... la imagen icónica del vergonzante asalto, lleva tres días sin comer porque no le dan comida orgánica. Lo ha dicho su madre. Parece de cachondeo.

Pedro Vera siempre está muy puesto en las tendencias de moda, y ha descubierto una nueva prenda: el mono de albañil con salpicaduras Ralph Lauren. "Si te pones una gorra de caja rural, ya directamente puedes entrar a la gala de los Premios Nobel", bromea Vera. Lo de los días internacionales se nos ha ido de las manos: esta el día internacional del pene, de agradecer al cartero, del pizzero...