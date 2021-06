Vicente Vallés, sobre el 'paseo' de Pedro Sánchez y Joe Biden: "La respuesta de Sánchez ha durado más que el propio encuentro"

El presentador de 'Antena 3 Noticias', Vicente Vallés, ha desgranado al detalle el "breve encuentro" entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Los dos dirigentes pudieron saludarse y hacerse una fotografía juntos. Sin embargo, Vallés ha recalcado que esto no se asemeja al encuentro que la Moncloa anunció la semana pasada "con trompetería". "Terminada esa tradicional foto de familia, Sánchez se ha acercado a Biden y juntos han caminado a lo largo de una sala durante unos 50 segundos aproximadamente", cuenta.

"Esta mañana, Moncloa anunciaba lo que calificada como el 'encuentro con Biden'. Dos horas más tarde enviaba un segundos mensaje en el que matizaba que no sería un 'encuentro', sino un 'breve encuentro'. Una vez celebrado, han dicho que ambos querían saludarse, conocerse personalmente y establecer un primer contacto", añade Vallés.

No obstante, para muchos no queda claro si ese acercamiento entre ambos líderes ha sido recíproco. "El presidente español se ha dirigido al americano, que ha mantenido la vista al frente durante buena parte del recorrido. Solo al final Biden ha mirado a Sánchez, justo antes de que terminara la breve charla para que cada uno siguiese su camino hacia la reunión de la cumbre", comenta el presentador de 'Antena 3 Noticias'. Asimismo, ha recordado que este encuentro "nunca figuró en la agenda oficial del presidente de los Estados Unidos".

"La respuesta de Pedro Sánchez en la rueda de prensa ha durado más que el propio encuentro con Biden"

Vicente Vallés también ha querido señalar un punto "significativo": "Decía Moncloa que se había acordado que su saludo fuera captado por las cámaras como prueba de la excelente relación que existe entre ambos países. Es decir, se destacaba el deseo de que hubiese una foto en un encuentro que ha durado 50 segundos".

A pesar de esta breve reunión, Pedro Sánchez aseguró que mantuvieron una conversación que "ha dado mucho de sí". "No tengo el cronómetro de cuánto me he reunido con el presidente de Estados Unidos, pero puedo decir que es algo más de esos segundos", dijo el líder español.

Sin embargo, Vallés se ha mostrado crítico con este aspecto. "La respuesta de Pedro Sánchez en la rueda de prensa ha durado más que el propio encuentro con Joe Biden. Según el presidente, han tenido tiempo de hablar de bastantes cosas", indica el presentador.

Así ha sido el "breve encuentro" entre Sánchez y Biden

