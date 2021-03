Silvia Abril se emociona al recordar el ingreso en la UCI de Jordi Sánchez por coronavirus

La actriz Silvia Abril se emociona en el programa de laSexta de Cristina Pardo, 'Liarla Pardo', al hablar de su amigo y compañero de profesión Jordi Sánchez, que estuvo casi un mes ingresado en la UCI por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus.

"Estos 24 días que él ha estado bocabajo, intubado en una UCI como tantas otras personas, le hinché el móvil a mensajes, canciones, le hablaba de su mujer y de cómo lo estaba viviendo", cuenta la intérprete sin poder contener las lágrimas.

Jordi Sánchez salió de la UCI el pasado 9 de marzo. La familia agradeció en todo momento las muestras de cariño por parte de compañeros, amigos y seguidores, además de los cuidados recibidos en el hospital.

Ocho días más tarde, el actor recibió el alta tras superar el virus. "Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", escribió en un post en su perfil de Instagram.

Silvia Abril cuenta que cuando Jordi se despertó, "se vio fatal y desubicado". "Tiene mucho que contar. Le dije que escribiese todo lo que me estaba contando", indica. No obstante, cuando volvió a casa y encendió el teléfono "quedó sepultado de amor".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CLUweM2A2mt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CLUweM2A2mt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Una publicación compartida de Sílvia Abril (@silviabril)]]

Su opinión sobre los negacionistas

La pandemia de coronavirus ha dejado 3,26 millones de contagiados y más de 75.000 fallecidos en España. Sin embargo, todavía hay gente que niega la existencia del virus. La opinión de Silvia Abril sobre ello es clara: "No lo entiendo, no lo puedo entender. Muchas veces pienso que a esas personas no se les ha muerto nadie de Covid-19, si no no hablarían así de esta enfermedad".

La actriz ha contado en el programa que ha perdido a dos familiares durante la pandemia.