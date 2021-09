La respuesta viral de Anabel Alonso a Rocío Monasterio sobre los sin papeles

La diputada de Vox, Rocío Monasterio, volvió a pronunciarse en contra del centro de menores extranjeros no acompañados de Batán, del que pidió su cierre de nuevo. El motivo son las supuestas agresiones que sufren los vecinos de la zona: "Los vecinos nos hablan de inseguridad; es necesario cerrarlo y que los menas sean repatriados".

En mitad de su discurso, Monasterio dijo que si los menas no podían ser repatriados, entonces se los mandasen a casa a "la médico y madre", en referencia a la líder de Más Madrid, Mónica García, o a "Anabel Alonso".

La referencia a la actriz no tardó en obtener respuesta a través de las redes sociales, ya que la cómica arremetió contra Monasterio con un mensaje publicado en su Twitter: "Pues no sé por qué estás en contra de los 'sin papeles', tú eres mucho de no tenerlos (incluso de falsificarlos)".

Falsedad documental y estafa

Anabel Alonso se refiere con este mensaje a la denuncia que se interpuso contra la diputada de Vox por presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa y por la que la Fiscalía se ha querellado contra ella.

Según la denuncia, una aparejadora que trabajaba en el estudio de arquitectura de Monasterio pidió al Colegio de Aparejadores un visado para la reforma de un 'loft', que fue obtenido "legalmente".

Las irregularidades habrían aparecido cuando Monasterio fotocopió ese visado para seguir utilizándolo. La solicitud de licencia para el proyecto de 2011 fue rechazada, y Monasterio volvió a pedirla en 2016, de nuevo usando la fotocopia del visado obtenido para el proyecto de 2005.