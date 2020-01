Más Madrid denuncia a Monasterio ante la Fiscalía por falsedad documental y estafa

La denuncia se refiere a la información según la cual la líder de Vox en Madrid usó hasta 2016 un visado falso del Colegio de Aparejadores para tramitar planos de obra cuando ejercía como arquitecta.

Antes de presentar la denuncia, el diputado de Más Madrid José Manuel Calvo ha explicado que en 2005, según la información de la que disponen, una aparejadora que trabajaba en el estudio de arquitectura de Monasterio pidió al Colegio de Aparejadores un visado para la reforma de un 'loft', que fue obtenido "legalmente".

Las irregularidades habrían aparecido cuando Monasterio fotocopió ese visado para seguir utilizándolo. Así lo hizo, ha señalado Calvo, en una nueva versión de la reforma de ese 'loft' fechada en 2011, y que constituía un proyecto "totalmente diferente" al que había firmado en 2005, por lo que a juicio de Más Madrid debería haber sido avalada por un nuevo visado.

La solicitud de licencia para el proyecto de 2011 fue rechazada, y Monasterio volvió a pedirla en 2016, de nuevo usando la fotocopia del visado obtenido para el proyecto de 2005. La denuncia de Más Madrid se refiere a este último episodio, dado que de entre los presuntos delitos cometidos por Monasterio durante su trayectoria profesional "todos ellos están prescritos" a excepción de éste.

Más Madrid considera que a la posible falsedad documental puede añadirse un delito de estafa, dado que, en su opinión, al aportar documentos falsificados "se pretende estafar a la administración municipal", además de "a los propietarios del inmueble o a los clientes".

El expediente denunciado por Más Madrid está vinculado, ha confirmado Calvo, al 'loft' del presentador Arturo Valls. Calvo ha apuntado que Más Madrid no ha tenido contacto "con ninguno de los clientes de la señora Monasterio" y que no pretende "entrar en ningún tipo de consideración particular o personal", sino defender "el interés público" de la administración municipal.

Para la coportavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, existen "indicios claros de irregularidades y de delitos" en la conducta de Monasterio, y ha aprovechado para criticar al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) por haber hecho "entre cero y nada" para aclarar en qué ilegalidades pudo incurrir la líder madrileña de Vox.

Por su parte, Monasterio ha negado estas acusaciones, y ha afirmado que cumplió con un requerimiento del Ayuntamiento aportando documentación de un expediente "de hace 15 años".

"Aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado. Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto", ha escrito Monasterio en su cuenta de Twitter, donde ha publicado también las fotos del contrato de arrendamiento de los servicios de 2005 para la reforma del loft de Arturo Valls.

Una defensa, según Calvo, "muy sencilla de desmentir", puesto que a tenor de la documentación de que disponen ese proyecto de 2005 es distinto del de 2011, y por lo tanto deberían haberse tramitado con visados distintos del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada "no tenía aún titulación" y, sin embargo, "estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto".