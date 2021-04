La respuesta de Vicente Vallés al spot electoral de Podemos: "Coloca en una diana a periodistas y medios a los que no controla y pretende atemorizar"

El presentador de los Informativos de Antena 3 Vicente Vallés ha sido una de las personas señaladas en el nuevo vídeo publicado por Podemos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo.

El spot comienza con imágenes de Isabel Díaz Ayuso y otros exdirigentes del Partido Popular a los que acusa de "25 años de privatizaciones, recortes y corrupción en la Comunidad de Madrid". Además, destacan la "gestión irresponsable" de la pandemia por parte de la actual presidenta de la región. El vídeo continúa con imágenes de Rocío Monasterio, candidata de Vox para las elecciones, donde alertan del "peligro de que la ultraderecha pueda entrar en el gobierno".

Sin embargo, Podemos recuerda a los ciudadanos que "Madrid no es como ellos". "Somos mayoría quienes queremos cuidar la sanidad y la educación pública, quienes creemos que la vivienda es un derecho, quienes defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, quienes pensamos que la economía tiene que estar al servicio de las personas", sostienen.

En el spot califica a estas personas de "egoístas" e "intolerantes" y asegura que "son minoría": "Los que quieren recortar y privatizar los servicios públicos, los que piensan que si te va mal es porque te lo mereces, los que no creen en la igualdad, son minoría".

A continuación, aparecen imágenes de varios periodistas, entre ellos Vicente Vallés, Susanna Griso, Antonio García Ferreras, Paco Marhuenda, entre otros. El partido liderado por Pablo Iglesias denuncia que "solo se les escucha a ellos". "Se les ha escuchado continuamente durante todo este tiempo, que han hecho mucho ruido mientras una mayoría responsable y solidaria luchaba por salir adelante, avergonzada por tanto bochorno", indican. Finalizan la pieza audiovisual con un lema: "Que hable la mayoría". También han publicado un segundo vídeo con recortes de intervenciones y entrevistas de los mismos periodistas.

La tajante respuesta de Vicente Vallés

El presentador de los Informativos de Antena 3 Vicente Vallés, que ha sido uno de los señalados, ha analizado el vídeo y ha lanzado un tajante mensaje hacia la formación: "El Tribunal Supremo pretende actuar contra uno de los principales dirigentes de Podemos mientras el partido insiste en su estrategia de propaganda más repetida, la de colocar en una diana a periodistas y medios a los que no controla y pretende atemorizar".

Vallés insiste en que "buscan tener presencia en la campaña" porque "los sondeos auguran que Podemos sigue siendo la última opción entre los partidos de izquierdas". Los últimos barómetros indican que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso está cada vez más cerca de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del 4M.

Igualmente, el periodista reitera la idea de que la formación de Pablo Iglesias busca protagonismo "ante la evidencia de que la campaña la protagonizan, de momento, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso".

Críticas por parte de los periodistas

Vicente Vallés no ha sido el único periodista en dar su opinión respecto al spot electoral. Carlos Alsina, aunque no aparece en el vídeo, también ha hablado sobre ello: "No queda claro, viendo el vídeo, si a Iglesias le molesta más que haya periodistas que hacen la televisión mucho mejor que él, que haya periodistas que dicen lo que les da la gana sin pedir permiso al comité de palmeros de Galapagar o que la mayoría de la población que va a votar el día 4 de mayo en Madrid pase olímpicamente de las consignas de Podemos y del carisma, venido a menos, de su líder supremo".

La presentadora de las noticias de Antena 3 Sandra Golpe ha publicado un tuit en el que dice: "Ellos solitos se retratan. Los intolerantes, de uno y otro lado, jamás conseguirán callar a los periodistas. Que esperen sentados".

Iglesias defiende el señalamiento a periodistas

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que "neutralidad no ha habido nunca" en los medios de comunicación españoles y que parece que solo pueden hablar los periodistas que "defienden la derecha o la extrema derecha". "Es verdad lo que estamos diciendo", asegura.