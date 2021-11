¿Qué fue de Raúl, el cantante de 'Sueño su boca'?

¿Quién no recuerda el temazo del verano del 2000? A todo el mundo se le viene a la cabeza el estribillo de 'Sueño su boca' de Raúl. Pero, ¿qué ha sido del cantante que puso melodía al verano de hace 21 años?

Raúl Fuentes, más conocido artísticamente como Raúl y natural de Vitoria, es el autor de este hit que resuena en la cabeza de muchos. Presentó su tema al certamen de Eurocanción 2000, llevado a cabo por RTVE para elegir la canción que llevaría España a Eurovisión, y a punto estuvo de representarnos en el festival de la canción, aunque, finalmente, se alzó ganador Serafín Zubiri con 'Colgado de un sueño'. Pero eso no fue problema para que todas las radios españolas pusieran día y noche canción de Raúl.

Una vertiginosa carrera musical

Este hito supuso su salto a la fama, cosechando una prolífica carrera musical con varios álbumes, aunque no tan destacables como 'Sueño su boca'. Ese joven que siempre portaba una sonrisa en la cara siguió alcanzando éxitos hasta 2005, sacando música, llenando las salas de los conciertos y sacando disco prácticamente una vez al año. Pero después de este ritmo acelerado, álbumes como 'Ya no es ayer' y 'Una vida', no conseguieron tanta fama como la esperada. Este revés supuso un parón para el artista, quien solo se dejaba ver en televisión en algún especial de Navidad.

Sin embargo, en 2011 decidió volver a intentarlo con un nuevo disco llamado 'Contramarea'. Este album no llegó a las ventas que alcanzaba por el 2000, pero sí que le permitió volver a estar entre las listas de ventas y éxitos en la radio. Ahora Raúl, a sus 45 años, da gracias a 'Sueño su boca', cuatro veces disco de platino en nuestro país, por la oportunidad de vivir de una profesión que le llena tanto.

"Esa canción me abrió muchas puertas y se nota que el público disfruta muchísimo con ella. La reacción de la gente cuando suenan las primeras notas en los conciertos sigue siendo espectacular 20 años después, al igual que con Prohibida, y esto para un artista es muy fuerte", señalaba Raúl en una entrevista para el medio vasco Deia. Sus fans le han permitido mantenerse 23 años en el 'mundillo', por eso, explicaba, sigue "con la misma ilusión y los mismos nervios que en los inicios" y siempre agradece a sus seguidores y al público el apoyo recibido en estas más de dos décadas.

A sus espaldas lleva ya seis discos de platino y uno de oro, que le permiten vivir "por y para la música". Esta forma de vida le empuja a vivir entre Vitoria y Madrid, esta última, donde más tiempo pasa debido a su carrera profesional.

Familiar, montañero, cocinillas y 'hater' de Wikipedia

Raúl se escapa a Vitoria cada vez que puede para estar cerca de los suyos. "Soy muy familiar y he llegado a rechazar trabajos si me llegaban a coincidir con momentos especiales de la familia. Si hay que cambiar una actuación, ya que tengo alguna celebración pues se cambia", apuntaba en la entrevista. Ahora intenta encauzar su carrera tras la pandemia, en la que "no ha trabajado nada". "Algo de trabajo de estudio, pequeñas participaciones en televisión, componer, pero de conciertos nada, de nada", expresaba Raúl.

Se confiesa un amante de la naturaleza y un aficionado al montañismo. Prueba de ello son su fotos de Instagram, red social en la que cuelga todas sus aventuras, a las que define como "el plan del fin de semana".

Otro de sus talentos parece ser la cocina. Ha hecho gala de ello participando en un programa gastronómico para la televisión canaria. "Vivo solo y como buen vasco pues me gusta comer bien y me hago mis pucheros y otro tipo de platos", explicaba. No es que la cocina le relaje, aseguraba, sino más bien le divierte.

Pero el dato más curioso que casi nadie conoce de él es que odia a Wikipedia. Raúl señalaba en la entrevista que "ahí cualquiera puede escribir sobre ti lo que le dé la gana sin tener ni idea y decir algo falso". Él mismo fue víctima de esto: "Hace años llegue a leer que tenía un restaurante en Málaga".

Su presente y futuro

Raúl Fuentes, decidió acortarse el nombre porque "cuando la gente le buscaba por internet ponía Raúl cantante" y entendió que eso "era lo mejor para su carrera". Ahora que tiene una vida profesional más que asentada, Raúl disfruta de su música, aunque su último tema salió en 2018. Él dice estar deleitándose de sus orígenes.

"Este 2021 empecé en el Teatro en Madrid con boleros y rancheras y ahora confío en poder llevar esta gira por todo España. Es algo puntual. Un repertorio diferente, para un público más adulto, en teatros pequeños, más cercano, casi como en mis comienzos. Es un poco volver al origen, algo que me apetecía, con lo que disfruto y tenía muchas ganas de hacer", afirmaba.

También hace sus pinitos en televisión. Su última aparición ha sido en el programa de Castilla-La Mancha Media 'Veinte Conmigo' este mes, donde recordaban su éxito 'Quisiera que tú me quisieras', considerado el mejor vídeo del séptimo programa.