La parodia de 'Ay, mamá' que habla sobre la vuelta del rey Juan Carlos a España: "No sé por qué son tan enormes tus pelotas"

La polémica generada en torno al 'Benidorm Fest' todavía no se ha cerrado y es que la decisión del jurado de enviar a Eurovisión a Chanel era totalmente opuesta a la del voto telemático de los Españoles que preferían a las Tanxugueiras o a Rigoberta Bandini.

A pesar de que el voto de los españoles daba la victoria a las Tanxugueiras con más de un 70%, seguidas de Rigoberta Bandini con un 18% y, por último, Chanel con un 3,9%, el jurado enviará a Chanel con su canción 'SloMo' a representar a España a Eurovisión.

Esta decisión ha generado muchas críticas que ponían en duda la profesionalidad del jurado y se han lamentado de que se podría haber enviado una canción feminista, que reivindica el cuerpo de la mujer al festival, como es el tema de Bandini, 'Ay, mamá'.

De hecho, son varios artistas los que han versionado este 'Ay, mamá', como Mario Jefferson, que la ha cantado imitando las voces de Dani Martín, Shakira, Amaral, Amaia Montero, Conchita y muchos otros artistas.

La parodia de 'Polònia' que arrasa en las redes

Otra de las versiones que está arrasando es la parodia realizada por 'Polònia' en la televisión catalana TV3. El tema titulado 'Ay, papá' está cantado por Rigoberto Borboni, que hace del Felipe VI, junto al coro, sus hermanas las infantas Cristina y Elena y a la reina Letizia en el que piden a su padre, el rey emérito, Juan Carlos I, que no vuelva a España.

No sé por qué son tan enormes tus pelotas

La canción comienza haciendo referencia a la salida de don Juan Carlos de España: "Tú que has ido huyendo de la fiscalía, hazme un favor no me compliques más la vida... ahí estás bien". Y en el estribillo, su familia le dice: "Papá, papá, papá, no vuelvas por acá. Vas con la chorra fuera al puro estilo PornHub".

Además, hacen referencia a sus "deslices con Corinna" y aseguran que "ya hay bastante con el pollo de Cristina", tras conocerse las infidelidades de su marido Iñaki Urdangarin. Asimismo, se preguntan en la canción: "No sé por qué son tan enormes tus pelotas" y alegan que "sin ellas no habría que mentir como idiotas".