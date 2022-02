RTVE hace públicas las votaciones del Benidorm Fest: Tanxugueiras tuvieron el 70% de televoto y Chanel solo el 4%

Radiotelevisión Española (RTVE) ha hecho público el desglose de los votos del jurado del Benidorm Fest y ha defendido su "profesionalidad" e "independencia", exigiendo "respeto" para sus integrantes. "Las normas eran claras, no hay dos realidades, no hay denuncias, no hay impugnaciones", señalado este miércoles la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

"La música española ha sido, es y será la única candidata de RTVE", ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en Torrespaña para abordar la polémica surgida en torno al Benidorm Fest, el certamen organizado para elegir al representante de España en Eurovisión 2022.

Según ha afirmado María Eizaguirre, RTVE entiende "la resaca emocional" y que "había muchas ilusiones, muchas emociones contenidas" en torno a cada una de las canciones. "El jurado ha actuado con libertad", ha insistido la directiva, para después negar que haya habido "tongo".

Chanel obtuvo 51 puntos del jurado

La cantante cubano-catalana Chanel se alzó ganadora del Benidorm Fest con su tema 'SloMo', después de que los miembros del jurado profesional le otorgaran 51 puntos, el máximo de puntuación de la gala, en la final celebrada el pasado 29 de enero en la ciudad alicantina. El grupo Tanxugueiras fue el que más puntuación obtuvo tanto por el voto demoscópico como por la modalidad del televoto, siendo las favoritas de la noche, junto a Rigoberta Bandini, a pocos puntos del trío de gallegas.

Sobre el televoto, se desprende que Tanxugueiras recibieron más de un 70 % del televoto, a mucha distancia de la segunda, Rigoberta Bandini (18 %). La diferencia es mayor con la tercera clasificada, Chanel, ganadora y futura candidata en Eurovisión 2022 con un 3,9 % de los votos emitidos por el público, 192.000 en total, de los que 53.623 llegaron por llamadas (41.620 a las gallegas y unos 6.300 para la catalana).

Tanxugueiras ganaron en televoto y voto demoscópico

Las intérpretes de "Terra" también obtuvieron el mayor volumen entre los SMS, 94.220, frente a los 28.000 de Bandini. En el caso del voto demoscópico, las diferencias fueron menores: Tanxugueiras, 2.758 puntos (14 %), Chanel, 2.624 (13,88 %) y Rigoberta Bandini, 2.555 puntos (13,52 %).

Según la mecánica de votaciones del festival, el 50% de la votación la decide el jurado profesional, mientras que el otro 50% es del público demoscópico (25%) y del televoto (25%). La discordancia entre el criterio del público y del jurado profesional ha suscitado una gran controversia en redes sociales, generando un debate que ha llegado esta semana al Parlamento.

UP, PP y BNG llevan el Benidorm Fest al Congreso

En las Cortes Generales varias formaciones políticas, como Unidas Podemos, el Partido Popular o el BNG, han registrado iniciativas pidiendo explicaciones sobre el sistema de votación y los posibles vínculos de uno de los miembros del jurado con la intérprete ganadora, entre otras. Casi 3 millones de espectadores (un 21% de share o cuota de pantalla) vieron la final del Benidorm Fest en La 1 de RTVE y un total de 6.546.000 espectadores vieron en algún momento la final, que registró su minuto de oro a las 00.04 horas, con 3.499.000 espectadores (27,7%).

Por comunidades autónomas, destaca el seguimiento que tuvo el certamen en Galicia (49,6%), Madrid (28,9%), Valencia (25%) y Murcia (23,3%), por encima de la media.

'SloMo' es un tema que mezcla pop dance actual con toques latinos y urbanos. En las casas de apuestas a nivel internacional, la propuesta española se encuentra en el Top 10 para ganar la 66ª edición del certamen europeo, según RTVE.