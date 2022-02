Chanel Terrero, tras la campaña de acoso en redes: "Hay una gran diferencia entre el odio y la opinión"

"Señora' y señore'", Chanel, un huracán de origen cubano y componente madrileña que nadie vio venir hace solo una semana, ha barrido esta noche el primer Benidorm Fest hasta hacerse con el "Micrófono de bronce" y el derecho a representar a España en Eurovisión 2022 con su tema "SloMo".

Charlamos en Julia en la onda con ella, después de una campaña de acoso que ha recibido en redes sociales tras quedar por encima de dos de las favoritas: Terra y Ay mamá, y nos explica que "está siendo todo un poco agridulce, aunque cada vez más dulce porque tiene muchos amor de los suyos y de la gente de la profesión".

No se trata de una artista novata, sino que recalca que lleva 15 años dedicándose profesionalmente a esto, e incluso "formándose desde los 6 años". En su extenso currículum, ha sido protagonista del musical El Guardaespaldas y bailarina con Shakira. También hizo el casting para West Side Story, sin embargo, no fue escogida. "Tuve la oportunidad de estar mano a mano con Steven Spielberg", reconoce.

"Yo me considero feminista porque defiendo mis derechos como mujer. Da igual que vaya con un jersey de cuello vuelto o un tanga"

Los ojos están puestos ahora mismo en el festival de Eurovisión, que será dentro de tres meses en Turín (Italia) y aclara que "toca seguir formándose", también con el inglés.

La meta de Chanel es "traer Eurovisión a España en 2023"

A pesar de ser una justa victoria debido a todo su trabajo, durante estos días ha recibido olas de comentarios muy negativos en redes. Ella manifiesta que "hay una gran diferencia entre la opinión y el odio" y declara que llevan "algo muy potente" al festival.

Otro de los debates que se ha abierto con su victoria va sobre si se trata o no de un tema feminista. En este caso, Chanel es clara: "Yo me considero feminista porque defiendo mis derechos como mujer. ¿Por qué no puedo sentirme empoderada y sexy cantando esta letra? Da igual que vaya con un jersey de cuello vuelto o un tanga". Así, reivindica el conjunto que llevaba en las actuaciones y que fue diseñado y confeccionado por Carmen Farala, ganadora de Drag Race España: "Me sentía muy a gusto, guapa y cómoda para bailar".

¿Qué depara el futuro a Chanel? No lo sabe porque añade que es una mujer "de metas a corto plazo", aunque por ahora, pone todas sus energías en defender su tema 'SloMo': "Voy a darlo todo para traer Eurovisión aquí el año que viene".