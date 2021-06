Paco Marhuenda asegura que hay una "cacería" contra el rey emérito y Cristina Pardo se lo recrimina: "¿Te parece que es un santo?"

La presentadora de Liarla Pardo, Cristina Pardo, y el director del diario 'La Razón', Paco Marhuenda, han tenido un rifirrafe en el programa de laSexta tras hablar hablar de la reciente noticia sobre la localización de una cuenta en Andorra supuestamente vinculada al rey emérito Juan Carlos I, según el fiscal suizo Bernard Bertossa.

Marhuenda ha asegurado que existe una "cacería" contra el rey emérito. "Juan Carlos I ha sido la figura más importante de España en las últimas década. Una persona extraordinaria a la que le debemos muchísimo", ha dicho.

El director de 'La Razón ha dicho que "probablemente" haya cometido errores, pero "ha pedido disculpas". "Esa cacería que nos gusta tanto en España de masacrar a alguien", ha añadido.

Sin embargo, la presentadora Cristina Pardo se ha mostrado crítica con estas afirmaciones y esta ha sido su respuesta: "¿Qué cacería? Si la justicia Suiza dice que se ha encontrado una cuenta vinculada al rey Juan Carlos I, ¿qué tenemos que hacer los medios españoles? ¿A ti te parece que Juan Carlos es un santo y todo lo que está saliendo sobre él son cosas que se inventan los fiscales, la gente, los medios?".

Por su parte, Marhuenda indica que lo que se ha hecho es afirmar que esa cuenta está vinculada a él cuando está en proceso de investigación. "Aseveramos de forma tajante en un proceso judicial, que no está ni concluido", explica. No obstante, Pardo le recuerda que los medios no afirman nada, simplemente transmiten la información que dice la justicia Suiza.

El periodista insiste en que se dice "todo tipo de barbaridades" sobre el rey: "Probablemente el rey nos esté viendo aburrido en el país que ha elegido para estar tranquilo y el pobre está viendo como se le machaca y se le insulta sin que haya un procedimiento abierto por la justicia española. No te olvides de que es un ser humano".

La presentadora de Liarla Pardo niega que se le haya insultado: "Se puede hablar mal del rey emérito sin insultarle, que tú también eres un drástico". Marhuenda, no conforme con esto, manifiesta que para él sería un insulto que dijeran que tiene un testaferro. "¿A ti te gustaría?, le ha preguntado a Pardo, a lo que ella le ha respondido: "La cuestión es: ¿por qué de ti no lo dicen y del rey sí?".

La cuenta en Andorra que Suiza vincula a Juan Carlos I

El fiscal Suizo Bernard Bertossa, quien está investigando desde hace años el supuesto patrimonio oculto de Juan Carlos I, ha localidad una cuenta en Andorra supuestamente vinculada al rey emérito.

Al parecer, la cuenta pertenece a la entidad Andbank y habría permanecido abierta más de una década y operativa hasta 2016. Estaba controlada a través de una sociedad panameña, Stream SA.

No consta que en las dos regularizaciones fiscales que ha hecho el rey don Juan Carlos se haga referencia alguna al dinero que aparece en esa cuenta.