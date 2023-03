Orestes aclara su situación tras perder 'Pasapalabra': "Me encuentro perfectamente"

Desde que el pasado 16 de marzo el duelo entre los concursantes Rafa y Orestes se diera por finalizado con la victoria de Rafa tras 197 programas con un bote final de 2.272.000 euros, nada se ha sabido del otro contrincante y el favorito en redes sociales, Orestes.

Rafa Castaño respondía a la última palabra llevándose consigo el mayor bote de la historia del programa, pero también hemos podido conocer la última noticia de su pareja y es que el sevillano está enamorado de una conocida presentadora de Antena 3, Beatriz Solano. Su relación comenzaba en el plató de 'Pasapalabra' cuando se conocieron el verano pesado.

Las declaraciones de Rafa Castaño

Aunque el ganador del bote fuera Rafa, el burgalés estuvo alrededor de 360 programas luchando por el rosco, pero al final no pudo ser y ha estado completamente desaparecido.

Por su parte, el sevillano desveló en una entrevista que con el dinero quiere mantener en todo momento los pies en la tierra, "no quiero que esto me cambie. En cuanto a las inversiones, soy muy conservador. No me quiero volver loco".

Asimismo, hacía referencia a la "amistad" que ha forjado con su contrincante, "ha sido una rivalidad muy bonita", resaltando la "elegancia" al encajar la derrota, a pesar de que se encontrase "bastante jodido como es normal". En todo momento en las entrevistas que ha concedido el ganador ha querido destacar a su compañero Orestes resaltando el "buen rollo" y el "gusto por enfrentarse a alguien como él".

¿Qué le pasa a Orestes?

Tras el programa final, Orestes no ha querido dar ninguna entrevista a ningún medio, solo se le pudo escuchar unas palabras en una entrevista al Diario Castilla y León y unas palabras a la televisión local, La 8 de Burgos, pero nada más. Esto ha hecho que sus seguidores se hayan preocupado por el estado del burgalés.

Orestes ha decidido romper su silencio en su perfil de Twitter.

"Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría que progresivamente iré cobrando", afirmaba Orestes.

Además, explicaba por qué había decidido no dar ninguna entrevista, "tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles". Afirmando que quería pasar página después de todo lo vivido durante los últimos meses en su vida y sentenciando que "por eso deseché toda entrevista y declaración".

Orestes se mostraba enfadado en su perfil de Twitter porque algunos medios habían tergiversado algunas declaraciones suyas con el objetivo de "asegurarse la expansión del clickbait", ante su falta de declaraciones, según afirma.

"Es todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido", y finalmente pide que "los medios que hayan podido aprovecharse de declaraciones tergiversadas, tenga la decencia de corregirse".