Miguel Ríos, sobre la respuesta de la izquierda a Ayuso: "Entrar con 'fascismo o democracia' es comprarle todas las papeletas para colocarla"

El cantante Miguel Ríos ha analizado en el programa de laSexta Liarla Pardo los discursos políticos sobre la libertad y los malos resultados obtenidos por la izquierda en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4M. "Madrid es mucho más de derechas de lo que creemos", afirma.

Además, ha criticado el discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre el 'comunismo o libertad'. "No veo a un obrero votando a Vox, es como un sindiós", indica. En cualquier caso, el cantante considera que la respuesta de la izquierda no ha sido la más idónea: "Entrar con 'fascismo o democracia' es comprarle todas las papeletas para colocarla. Lo que se tendría que haber hecho es desmontar qué es la libertad". El cantante opina que la libertad no es "tomarse una caña en un bar". "¿Eso no lo hacen en toda España?", dice.

En la misma línea, Miguel Ríos ha cuestionado las palabras que Díaz Ayuso tuvo sobre las colas del hambre durante su campaña electoral: "No lo podía creer. La utilización política que se pueda hacer de eso es asqueroso, no tiene otro calificativo. En la deriva de la libertad a la madrileña, ese 'Trumpismo' sin disfraz, llegar a esta enunciación… lo ha sobrepasado".

En cualquier caso, comenta que "no va a decir que sea una presidenta ilegal ni que tengan que desalojarla". "La gente que la haya votado sus razones tendrá", declara.

No obstante, lamenta que un persona con un cargo público piense así, puesto que acudir a las colas del hambre es algo "muy digno". "Hay mucha gente que la vida le ha dado un regate. Tiene que ser de una tristeza y un valor", sostiene.

El cantante le ha dicho a Cristina Pardo que para él el dinero no es nada atractivo, "es un coñazo". "Es algo que hay que tener porque lo necesitas, pero me culpabiliza mucho”, manifiesta. Igualmente, se siente orgulloso de conservar su pertenencia a su clase social.