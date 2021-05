Isabel Díaz Ayuso critica las "mentiras" de Pablo Iglesias: "Por la persona que es, yo le quiero lejos"

Isabel Díaz Ayuso ha sido entrevistada en 'Salvados', donde ha enseñado la factura del apartahotel donde se alojó durante la pandemia, una estancia que causó polémica y fue objeto de charla después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid permaneciese en el recinto al dar positivo en coronavirus.

El apartahotel en el que se alojó en pandemia

La controversia vino por la suite en la que se alojó y el pago de la misma. En el programa de laSexta, la propia Ayuso ha enseñado las facturas y ha reconocido que pagó "de más": "Soy una pringada".

Sobre el impacto de las frases de Ayuso, la propia candidata popular asegura que no puede luchar "contra ella misma": "No puedes luchar contra ti mismo, a mí me salen esas cosas de repente y no siempre lo calculo. No puedo, soy así".

"Abascal no es extrema derecha"

Además, Díaz Ayuso ha hablado de Vox, concretamente de Santiago Abascal: "No es extrema derecha. Abascal tenía que mirar en el País Vasco los bajos de su coche. Cuando conoces a alguien cuyo origen es este, si él es extremo, ¿cómo es el que estaba intentando pegarle un tiro en la nuca?".

"Hay discursos del entorno de Vox que han dicho barbaridades, pero también hay diputados con propuestas que son loables y que no se salen de la Constitución", ha añadido sobre la formación verde.

Críticas a Iglesias: "Le quiero lejos"

En este sentido, ha criticado a Podemos y la figura de Pablo Iglesias, recordando su presencia en el programa de 'La Tuerka' en 2015: "Ahora no haría eso. La primera vez que fui a ese debate había un debate sobre las elecciones de Estados Unidos".

"Ahora, con el tiempo, después de lo visto, después de cómo le he visto hablar de mi partido, de las personas que no le votan, cómo ha mentido y cómo hace la campaña, por la persona que es, yo le quiero lejos", ha contestado Ayuso acerca de Pablo Iglesias.