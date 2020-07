María Teresa Campos pone a David Broncano en un apuro al preguntarle sobre el punto G

David Broncano acudió como invitado a la cuarta entrega de 'Enredados', el programa que María Teresa Campos tiene en su canal de Youtube, donde se pudo comprobar la química existente entre ambos al bailar y perrear al ritmo de '11 PM', uno de los temas del cantante Maluma.

"Estoy muy contento de estar aquí. Teníamos pendiente desde hacía tiempo habernos visto antes, a un nivel personal, pero como con la cuarentena no hemos podido, ha sido hoy el primer día", comentaba Broncano nada más sentarse en la sala donde le esperaba la comunicadora, que ya ha acudido en varias ocasiones al programa del humorista.

Uno de los momentos más divertidos se produjo al principio de la charla, cuando María Teresa Campos hizo referencia a la última entrevista de Broncano a la presentadora de Atresmedia, Cristina Pedroche, donde también acudió una sexóloga: "Me interesó mucho lo que dijo la que estaba sentada sobre cómo llegar al punto G", lo que provocó la risa de Broncano.

La comunicadora siguió diciendo que la sexóloga explicó claramente lo que había que hacer, pero que ella no tomó nota para recordarlo: "¿Sabes lo malo? Que me interesa mucho, pero se me ha olvidado". Ante esto, Broncano le preguntó que si quería que le hiciese un dibujo, antes de comenzar a explicarle, con cierto apuro, lo que aprendió en esa clase de sexo a la que se refería Campos.

"Esto es un poco delicado, pero aprendí que cuando tú tiras para arriba, parece que hay un momento inicial en el que da gusto, da sensaciones bonitas, luego hay otro que no, y después más arriba otra vez da mucho gusto", explicaba el humorista, mientras la comunicadora le respondía "¿y hasta dónde llega, hijo?".

"Hasta que haces tope y suena la campana. Hay un momento que es el clítores interno, que está para arriba", siguió explicando Broncano, ante el interés de María Teresa Campos.

Al final de la entrevista, ambos protagonizaron otro divertido momento, esta vez menos incómodo para Broncano, cuando la presentadora le propuso bailar reggaeton al ritmo de Maluma: "Tenemos que mantener la distancia de seguridad. Tienes muy buen nivel de pasos, ¿eh?".