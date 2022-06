Imanol Arias estalla contra RTVE y el PSOE: "Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya"

El actor Imanol Arias, que da vida a Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', ha estallado contra Radio Televisión Española (RTVE) por estar politizada por el PSOE.

Este jueves se emite el último episodio de la temporada 22 de la mítica serie que relata la historia de la España del siglo XX, a través de los ojos de la familia Alcántara. Por el momento, se desconoce si el programa tendrá continuidad o no debido a que ha perdido mucha audiencia.

Durante una entrevista en 'La Kapital' en Tele Bilbao, Imanol Arias no ha dudado en criticar a RTVE, cadena en la que se emite 'Cuéntame cómo pasó' y al PSOE por politizar la serie.

Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya

"Desde que en el primer capítulo de esta temporada de 'Cuéntame' salió Narcís Serra (ex vicepresidente del Gobierno de España), que es histórico, pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán. Alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo: Hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE", censura Arias.

Además, continúa recordando: "Así fue, y a las tres semanas dijeron que acabáramos, esa es la televisión pública. Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya".

Por otro lado, el actor sostiene: "Ya he terminado 'Cuéntame'. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercado". Y se pregunta: "¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable".