María Galiana reconoce estar harta de 'Cuéntame' y desvela que no considera familia a Imanol Arias y Ana Duato

María Galiana acudió al programa de Gonzo en La Sexta, 'Salvados', para repasar los momentos más importantes de su vida personal y profesional, entre los que se encuentra su papel de Herminia en Cuéntame, la serie más longeva de la televisión española.

"Estoy un poco harta"

En el programa admitió estar "un poco harta" de su rol por el que se la conoce como la abuela de España, aunque a ella no le gusta que la llamen así. Sin embargo, sigue interpretando ese papel porque "no tiene más remedio".

"Tengo un estatus que está muy relacionado con la serie, en cuanto a mi vida con mis hijos y nietos", señaló. Además, la actriz insistía que las redes sociales están jugando un papel fundamental para que ella siga apareciendo en la serie. "Mientras las redes sociales digan las cosas que dicen, que yo no las tengo, pero me las cuentan, pues me tienen que mantener a la fuerza, porque la Herminia es una cosa que está ahí y la gente la ve". Asegura que si los guionistas decidieran matarla, habría "un motín".

Pero confesó cómo le gustaría que muriera su personaje: "Me gustaría morirme como una tía mía, ella veía que era el final, y fue llamando a todo el mundo y despidiéndose".

En cuanto a ser reconocida como la abuela de España, se muestra disgustada. Al preguntarle Gonzo si le gustaba que la llamaran así, María contestó tajantemente que no y que para ella ejercer de Herminia "ha sido como actriz la gran decepción", ya que le gustaría haber interpretado otros papeles.

Su relación con Imanol y Ana

Sobre su relación con Imanol Arias y Ana Duato, los dos actores con los que aún continúa grabando Cuéntame desde sus inicios hace dos décadas, aseguró que no los considera familia. "No, como de la familia no", declaró rotundamente la actriz. "Son muy amigos, pero bueno... Cuando se acaba la temporada, cada uno se va por su lado. Fuera de la serie no tenemos relación", afirmó.

En cuanto a si teme que entren en prisión por sus problemas con Hacienda, Galiana afirmó que le pareció que "no eran los únicos" y que no cree que acaben entre rejas.