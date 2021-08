Lorena García sentencia en Espejo Público el silencio de Pedro Sánchez ante la subida del precio de la luz

Tras su regreso de Lanzarote, Pedro Sánchez reapareció este miércoles, 11 de agosto, para acudir a un acto en homenaje al centenario de José Saramago. Durante su intervención, el líder del ejecutivo comentó diversos temas de actualidad como son la ola de calor que azota el país o el elevado número de incendios, pero sin mencionar, en ningún momento, los precios históricos de la luz alcanzados que este mes que no paran de subir y que preocupan a los españoles. A la presentadora de 'Espejo Público', Lorena García, le ha parecido oportuno criticar la no-respuesta del presidente ante un tema muy importante que sin duda afectará al bolsillo de miles de familias.

A través de unas gráficas, el programa ha mostrado a los espectadores la evolución de dicha subida. Desde el lunes hasta hoy, el precio la luz se ha encarecido en nueve euros. Lucía, la compañera de la presentadora ha explicado más detalles, "Hoy pagamos la electricidad a 115 euros el MW/h de media. A las ocho de la tarde, el precio alcanzará los 130 euros y los expertos aseguran que seguirá subiendo".

Lorena García estalla contra Pedro Sánchez: "Ya está bien de la broma del plasma"

Después la presentadora ha dado paso a un vídeo en el que se ha visto al presidente a la salida de este acto conmemorativo. Tras ser preguntado por esta polémica cuestión, el Presidente optó por el silencio. “Ya está bien de la broma del plasma. ¿Por qué el presidente del Gobierno no dice nada del precio de la luz?”, inquirió la presentadora. “Porque nadie le pregunta”, finalizó la conductora de 'Espejo público'.

"Nada' es lo que contestó Sánchez a la pregunta del recibo de la luz" "Ante la subida récord de la luz, había mucho interés por saber la posición de Pedro Sánchez. Habló de la ola de calor, del riesgo de incendios, de que no salgamos a la calle a las 12 de la mañana. Pero de la luz… nada", afirmó la presentadora antes de emitir las imágenes de Sánchez en el acto.

La opinión de los colaboradores del programa

Por su parte, Francisco Marhuenda ha aprovechado su intervención para destacar la poca claridad de Pedro Sánchez: "Ya está bien de esta broma del plasma". Al escuchar la queja de su compañero, Lorena ha querido incidir y ha preguntado por qué el presidente se negó a responder a dicha pregunta, a lo que el tertuliano José Manuel González Huesa le ha respondido: "Porque no quiere implicarse ni tomar decisiones que debería tomar, porque es una situación muy complicada para mucha gente".

La presentadora, ha insistido en el tema y se ha dirigido a Antonio Miguel Carmona: "Dime algo de la no- respuesta de Sánchez". El socialista, colaborador habitual, no se ha quedado callado: "Anuncio, me puedo equivocar, pero me comentan que se va a presentar una reforma por parte del PSOE más contundente".