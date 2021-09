Lolita se explica tras abandonar Twitter: "Hay cosas feministas que me gustan y otras que no"

Susana Griso entrevista a Lolita tras su retirada de las redes sociales después de la gran ola de insultos que ha recibido por las declaraciones que hizo sobre el feminismo en el programa de 'La Sexta Noche' el pasado sábado, cuando acudió para promocionar la última obra de teatro en la que está trabajando, 'Llévame hasta el cielo'.

Tras hablar sobre distintos temas de actualidad, Hilario Pino, presentador del programa lanzó a la cantante una pregunta: "¿Lolita es feminista?". La artista contestó con un rotundo "no". Añadió: "No soy feminista. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer".

Las redes sociales arden tras las palabras de Lolita

Las palabras de la actriz y cantante provocaron un incendio en Twitter, donde fue criticada y atacada. A pesar de todos los mensajes recibidos, no dudó en defender su postura al igual que lo ha hecho hoy en Espejo Público.

La artista explica con detalle lo ocurrido

A raíz de las declaraciones en la Sexta, Lolita explica en Espejo Público su opinión sobre el feminismo y sobre las críticas que no ha parado de recibir en los últimos días. Afirma que sí se siente identificada con algunas cosas pero "no con todas", añade "lo que sí se positivamente es que no soy machista, no lo he sido nunca, no me gusta el machismo", "no me gustan las etiquetas, no me han gustado nunca en mi vida". Sostiene su postura "no me puedo definir feminista al 100%" y matiza "estoy muy harta de Twitter porque no me ha pasado a mi, le ha pasado a muchísima gente".

Sobre su retirada de las redes afirma: "Estoy muy harta de Twitter porque no me ha pasado a mi, le ha pasado a muchísima gente". "No tengo porque aguantar a gente que me insulte por tener un pensamiento".