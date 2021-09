Lolita Flores desata la polémica por sus declaraciones: "No soy feminista. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”

Lolita Flores asistía como invitada junto a Luis Mottola en el programa de 'La Sexta Noche' el pasado sábado. Los actores acudieron para promocionar la última obra de teatro en la que están trabajando, 'Llévame hasta el cielo', protagonizada, dirigida y producida por Lolita.

Tras hablar sobre distintos temas de actualidad, Hilario Pino, presentador del programa lanzó a la cantante una pregunta: "¿Lolita es feminista?". La artista contestó con un rotundo "no", a lo que agregó "Soy un ser humano y soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer tampoco".

Indagando más sobre el tema, el periodista preguntó a Lolita sobre el #MeToo, movimiento feminista promovido en redes sociales tras las acusaciones de agresión y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. Lolita no sabía a qué se refería hasta que Hilario Pino le aclaró lo que significaba. Fue entonces cuando, tanto ella como Mottola, animaron a hombres y a mujeres a denunciar todo tipo de situaciones de acoso o malos tratos.

"A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay", señalaba la artista, a lo que su compañero matizaba: "Dan igual los porcentajes, basta con que haya uno".

Estas dos declaraciones algo contradictorias y controvertidas corrieron por las redes sociales que rápidamente tacharon a Lolita de "ignorante" por no conocer el verdadero significado de feminismo.