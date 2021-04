El doctor Carballo arremete contra Fernando Simón: "Si sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no has puesto mecanismos para evitarlo?"

El doctor César Carballo, colaborador habitual de La Sexta Noche, ha afeado una de las últimas declaraciones de Fernando Simón en el que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se refirió a los datos epidemiológicos tras la Semana Santa y afirmó que la transmisión aumentó durante este periodo. "Frenar lo que ya pasó no podemos hacerlo, pero sí podemos frenar lo que pase de aquí en adelante", declaró.

Para el doctor Carballo estas declaraciones son más propias de un "gurú". "Yo a mi hija se lo he explicado y lo dice muy bien igual. Pero de mi portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias me espero más. Si tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no hemos puesto mecanismos para que no pase?", se ha preguntado.

Además, Carballo se ha referido al proceso de vacunación y a los cambios de criterio en Sanidad. En este sentido ha señalado que se han puesto "todas las manzanas en un cesto que es el de la vacunación". "Si nos falla ese cesto, vamos mal. Si encima paramos la vacunación, todavía peor, pero es que no hemos hecho nada", ha criticado.