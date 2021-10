Becky G explica en El Hormiguero los motivos por los que ha cancelado su gira en España

La cantante norteamericana Becky G ha visitado 'El Hormiguero 3.0 para promocionar su última canción 'Fulanito', que fue escrita por siete personas, aseguró, y explicó los motivos que le han llevado a cancelar los cincos conciertos que tenía previsto ofrecer en España, entre ellos el de Gran Canaria Arena en Las Palmas el próximo viernes.

"Habíamos preparado algo espectacular pero sentí que las circunstancias y los protocolos no nos iban a dejar darles a los fans lo que merecen como es un show así. Tanto mi equipo como yo queríamos dar lo mejor", explicó Becky G y afirmó que serán aplazados para el próximo año pero aún no sabe las fechas exactas.

Con solo 24 años acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube gracias a sus éxitos Mayores, Sin Pijama y Fulanito, su último tema, que escribieron entre siete personas. "Me encanta colaborar y mezclar diferentes géneros de música y esta canción es una fiesta", cuenta.

Becky G también habló de sus inicios en la música. "Empecé a los 9 años como actriz. Me encanta la música desde niña, mis abuelos me tocaban música en español y mis padres en inglés. Empecé a escribir mis canciones y tocar la guitarra". Además contó una anécdota de cuando era pequeña e iba a los castings.

"Me llevaba las canciones grapadas en un folio cuando iba a los castings. Pensar en eso me da orgullo porque iba a hacer todo lo posible para llegar a la próxima oportunidad. Empecé como pequeña Becky G y ya decidí quitarle 'pequeña' y hasta aquí he llegado",