Pablo Motos sorprende y cede su silla en 'El Hormiguero' a otro presentador

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha sorprendido a todos cuando ha decidido ceder su puesto en mitad del programa, cuando ha pedido que sea otra persona la que ocupe su silla.

Nueva temporada de 'La Voz'

En el programa de este lunes, el presentador del exitoso programa de Atresmedia estaba entrevistando a Alejando Sanz, Pablo Alborán, Luis Fonsi y Malú con motivo del arranque de la nueva temporada de 'La Voz'. Los cantantes y coaches del talent show estaban comentando sus últimos proyectos musicales, sus giras y los nuevos detalles del programa cuando Motos ha dado la sorpresa.

Alejandro Sanz desvela el secreto de Pablo Motos

Por un momento, Pablo Motos ha decidido dar un giro al programa y ceder la silla de presentador a uno de sus invitados, Alejandro Sanz. De esta manera han cambiado los papeles, Motos se ha sentado en la silla de invitado, haciéndose pasar por Alejandro Sanz y el cantante ha tenido el honor de sentarse en la silla del director del programa.

Aunque este cambio ha sido solo durante unos minutos, Sanz ha tenido tiempo de desvelar uno de los secretos de Motos, y es que resulta que el presentador, de 1,64 metros de altura, sube su silla para sentirse más alto y colocarse a la misma altura que los invitados. "Me he dado cuenta de que te subes la silla", ha comentado el cantante madrileño entre risas, algo que Pablo Motos no ha podido negar.

Además, Alejandro Sanz ha aprovechado sus minutos de presentador y ha lanzado una pregunta a otro de los invitados, Pablo Alborán, pero tal y como lo tiene puesto Pablo Motos en su guion, sin estar elaborada, tan solo con las palabras clave: "¿Qué me puedes contar de verano, Pablo, gira?". Y otra al "nuevo" Alejandro Sanz, al que le ha preguntado si no está celoso de lo fuerte que está Alborán.